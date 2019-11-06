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Tekstil makinası bomba gibi patladı, işçiler tahliye edildi

İçinde 50 kişinin mesaiye kaldığı tekstil fabrikasında patlayan makinalar yüzünden yangın çıktı, fabrika tahliye edildi.

Tekstil makinası bomba gibi patladı, işçiler tahliye edildi

İçinde 50 kişinin mesaiye kaldığı tekstil fabrikasında patlayan makinalar yüzünden yangın çıktı, fabrika tahliye edildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 03:40
Tekstil makinası bomba gibi patladı, işçiler tahliye edildi


Tekstil makinası bomba gibi patladı, işçiler tahliye edildi


İçinde 50 kişinin mesaiye kaldığı tekstil fabrikasında patlayan makinalar yüzünden yangın çıktı, fabrika tahliye edildi.


Gece yarısı gürültüyle patlayan makinalar, tekstil fabrikasında yangın çıkardı. İşçiler güçlükle tahliye edildi.
Bursa’da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlama ile beraber fabrikadan alevler yükseldi. Yangında tekstilde gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında bulunan makinelerin patlaması sonucunda yangın çıktı. İş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler yaklaşık 1 saatin sonunda fabrikadaki yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 50 işçi evlerine gönderildi.

Son Güncelleme: 06.11.2019 03:50
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