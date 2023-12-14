Yüksek kar vaadiyle 100 milyon TL'lik vurgun iddiası
İzmir'in Tire ilçesinde, kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttığı belirtilen Betül G.'nin, vatandaşları yüksek kar vaadiyle para toplayarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıp, ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. 50'nin üzerindeki kişinin şikayetçi olduğu Betül G.'nin daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Para topladığı kişileri yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen Betül G., birkaç kez polis tarafından gözaltına alındı, ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Şikayetçilerin sayısının giderek artması üzerine Betül G.'nin ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.