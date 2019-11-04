

Saplantılı hayranı yüzünden evini taşıdı

Yunan müzisyen Konstantinos Argiros ile görüştüğü iddialarıyla geçtiğimiz ay gündeme gelen İrem Derici saplantılı hayranı yüzünden evini taşımış.

Konser için geldi Kıbrıs’ta muhabirlerle sohbet eden İrem Derici, saplantılı hayranı yüzünden evini değiştirdiğini söyledi: “Daha güvenlikli bir siteye taşındım”



İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Chamada Club’da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Özellikle annem çok korktu'

Evinin kapısına kadar gelen saplantılı hayranı yüzünden zor günler geçiren İrem Derici, başka bir eve taşındığını açıkladı:

“Bu olay yüzünden evimi değiştirdim. Hiç de istemediğim bir şeydi ama ailem endişe duydu. Özellikle annem çok korktu. O yüzden güvenlikli bir siteye taşındım.”

'Ortaya karışığım'

İrem Derici, “Bazı şarkıcılar sürekli aşk üzerine şarkılar yazar. Size ne zaman ‘aşk kadını’ diyebileceğiz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi:

“Beni biliyorsunuz: 6 ay bekârım, bir ara evliyim, bir ara çok âşığım, bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Yani anlayacağınız, ortaya karışığım.”

'Yılın son 3 ayı bana bir afakan basıyor'

Şarkıcı, “2019 sizin için nasıl geçti?” sorusu üzerine de “Ne çok kötü ne de çok iyi diyebilirim. Yılın son 3 ayı bana bir afakan basıyor, hemen o yılın bitmesini istiyorum. O son 3 ay benim için biraz zor geçer” dedi.