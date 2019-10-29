Sefa Kındır, Cem Yılmaz'a meydan okudu



18 Ekim’de vizyona giren “Karışma Bende” filminin galası geçtiğimiz gün İstanbul’da bir AVM’de gerçekleştirildi. Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz, Bengi İdil Uras, Kıvanç Baran Aslan ve Asuman Dabak gibi oyuncular yer aldığı filmin, sosyal medya fenomeni olmayı kafaya koyan Sefa’nın bir kız uğruna gittiği İzmir’de başına gelen olayları konu alıyor.

Fragmanı Youtube’da iki günde bir buçuk milyon kişi tarafından izlenen filmin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefa Kındır, Cem Yılmaz’ın “Kara Komik Filmler” serisi ile aynı tarihte vizyona girmeleriyle ilgili şunları söyledi “Cem Yılmaz’a saygı duyuyoruz. Seyircinin takdirine bırakıyoruz. Gişede Cem Yılmaz’ı geçme amacımız, hedefimiz var. Ama bunlar kısmet işi. Biz filmimize güveniyoruz.Takdir seyircinindir." dedi.