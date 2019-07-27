Volga Sorgu, çıplak fotoğrafla şantajın ardından dayak şoku



Asıl adı Volga Hüseyin Sorgu Tekinoğlu, sinemaya 2001 yılıhda çekilen Sır Çocuklar adlı filmle adını yazdıran Volga Sorgu, ikinci kez kadına şiddet iddiasıyla kamuoyunun gündeminde. Sevgilisi S.Ö. adlı kadına şiddet uygulayan Volga Sorgu olayı doğrularken "Benim de darp raporum var. Büyütülecek bir şey değil" diyerek kendini savundu..

SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

S.Ö. adlı genç kadın, oyuncu sevgilisi Volga Sorgu tarafından dövüldüğü şikâyetiyle savcılığa başvurdu.

Oyuncu Volga Sorgu tarafından şiddete uğradığını iddia eden S.Ö. adlı genç kadın, darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gördüğü şiddet nedeniyle burnunun ve dişinin kırıldığını belirten S.Ö, “Bana tekme, tokat attı. Kendimi savunmaya çalıştım, saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Sessiz kalmayacağım” dedi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Volga Sorgu ile evde tartıştıklarını belirten S.Ö. şu iddialarda bulundu:

“Bana ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Kendimi savunmaya çalıştım, saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Burnum ve dişim kırıldı. Vücudumda darp nedeniyle bir sürü iz var. Darp sonrası tehditleri devam etti. ‘Silahı bulsaydım sana sıkardım’ dedi. Buna boyun eğecek değilim. Dışarıda bir sürü kadın öldürülüyor. Üstelik en sevdikleri kişiler tarafından. Sessiz kalırsam, vicdanım sızlar. Bu şekilde davranıyorsa sonuçlarına da katlanmak zorunda. Bu, Volga ya da bir başkası fark etmez.”

VOLGA SORGU; BENİM DE DARP RAPORUM VAR

Oyuncu Volga Sorgu ise sevgilisi ile arasında geçen olayı kabul ederek ise şunları söyledi: "İki sevgili arasında yaşanmış bir tartışmaydı. Büyütülecek bir şey değildi. Karşılıklı tartaklama yaşandı. Tatsız bir olaydı. Böyle olmasını istemezdim, keşke olmasaydı. O da beni darp etti, benim de darp raporum var.”

ESKİ SEVGİLİ DE ŞANTAJ İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Sorgu’nun ismi, geçen ay eski sevgilisi Nevin Ş.’ye çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla da anılmıştı. Savcılığa başvuran Nevih Ş., Volga Sorgu’nun çıplak fotoğraflarına karşılık para istediğini ve ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Sorgu ise suçlamaları kabul etmemişti. Nevin Ş. şikayetini geri çekince, soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

VOLGA SORGU KİMDİR?

Tunceli doğumlu olan Volga Sorgu, sinemanın üniversiteli kuşağında yer alır. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Tv Bölümü mezunudur.

Sorgu 10 yıl içinde Kader, Zincirbozan, Başka Semtin Çocukları, Kelebek, Unutma Beni İstanbul, Bu Son olsun, Kırık Midyeler, Evim Sensin, Kaledeki Yalnızlık, Kara Köpekler Havlarken ve Barda filmlerinde rol almıştı.

Ekranların sevilen dizisi Avrupa Yakası ile Tatar Ramazan, Kızım Nerede, Veda ve Bir istanbul Masalı gibi TV filmlerinde oynamıştı. Ankara Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ile 2007 yılında Sadri Alışık Umut Veren Oyuncular ödülü sahibidir.

