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Ücretsiz çekiciler trafiği rahatlattı

İzmir'de başlatılan "Ücretsiz Çekici" hizmetinde 4 ay geride kaldı. 31 Aralık 2020’ye kadar 619 araç bedelsiz çekildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:48
Ücretsiz çekiciler trafiği rahatlattı

Ücretsiz çekiciler trafiği rahatlattı


İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında araç trafiğinin yoğun olduğu arterlerde "Ücretsiz Çekici" hizmeti başlatmıştı. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) koordinesinde hafta içi sabah 07.30-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında kazalı ya da arıza yapmış araçlar en yakın güvenli bölgeye çekiliyor. Bu sayede, arterlerde bekleyen araçlar nedeniyle sıkışan trafiğin bir nebze olsun rahatlaması sağlanıyor. 

RADYO TRAFİK İZMİR’E GELEN İHBARLAR DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Radyo Trafik İzmir haber merkezine ulaşan her ihbar da İZUM ile paylaşılıyor. Kaza ya da arıza bölgesine yönlendirilen ücretsiz çekiciler, kısa bir süre içerisinde araçlara müdahale ediyor. 

GÖZLE GÖRÜLÜR BİR KATKI SAĞLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle araç yoğunluğunun daha da arttığı İzmir'de, arterlerdeki birikmelerin azaltılmasını hedefleyen "Ücretsiz Çekici" hizmetinde şimdiye kadar 619 araç kurtarıldı. Radyo Trafik İzmir'in yetkililerden aldığı bilgilere göre; 9 Eylül ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında belirlenen güzergahlarda arıza yapan 588, kazaya karışan 31 olmak üzere 619 araç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz çekici hizmetinden faydalandı. Araçların ortalama kaldırılma süresi ise 18 dakika oldu.

ÜCRETSİZ ÇEKİCİLER EN YOĞUN BÖLGELERDE KONUŞLANIYOR

Altınyol, Anadolu Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Yeşildere Caddesi’nde farklı noktalarda konumlandırılan çekiciler, Konak Pier - Marina Kavşağı, Naldöken Köprüsü - Meles Ayrımı ve Uçanyol - Zafer Payzın Köprülü Kavşağı arasında, Ankara Caddesi ve bazı kritik bölgelerde hizmet veriyor.


 

Son Güncelleme: 16.01.2021 01:07
Anahtar Kelimeler:
Ücretsiz çekici
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