Tamer Karadağlı'nın sözlerine tepki yağıyor

Seçimlerde, AKP'yi kıyıdan köşeden desteklemeye çalışırken, bir çuval inciri berbat eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın sosyal medya mesajına tepkiler yağıyor. AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılmak için Antalya'ya gelen Tamer Karadağlı, kendi kurumunu da ilgilendiren sahneyi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu düşünerek yaptığı açıklamaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yanıt geldi. Böcek, 'Birilerini seçim telaşı sarmış' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan Tamer Karadağlı, Bakanlığa bağlı sahneyi Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait sanmış, bakımsızlığını eleştirmişti. Son olarak Karadağlı'ya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yanıt geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçime 2 gün kala Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın Antalya’ya gelip Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin bakımsızlığını videoya çekerek sosyal medyada yayınlaması ve Büyükşehir Belediyesi’ni suçlaması üzerine açıklama yaptı.

Başkan Böcek, Karadağlı’nın bakımsızlıktan şikayet ettiği ve “rezalet” diye tanımladığı binanın bakım, onarım, tamirat ve işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu söyledi.

"BİRİLERİNİ SEÇİM TELAŞI SARMIŞ"

Başkan Böcek, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"ANTALYA ŞEHİR TİYATROLARI’NIN SALONLARINI GEZSİN"

“Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış.’yı siyaset yapsın diye Antalya’ya göndermişler. Şimdi Sayın Kültür ve Turizm Bakanı’na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü’ne açık çağrı yapıyorum. Belediye’nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi.”

Tamer Karadağlı’nın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü bir devlet memuru olarak, seçim yasaklarının başladığı bir dönemde suç işleyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çamur atmaya çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, "Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya’ ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir" diye konuştu.

"HAREM SELAMLIK HAVUZLARI DA KONUŞABİLİRİZ"

Başkan Böcek, “Tiyatroyu, operayı genel müdür isterse gelip bizimle tabii ki konuşabilir ama geldiğinde tabii destekledikleri adayın Kepez’de açtığı ve kadın erkek birlikte girilemeyen yüzme havuzlarını da konuşabiliriz kendisiyle. Biz kültür sanat çağdaşlık derken turizm şehrinde ruhsat verilemeyen tesisleri de konuşabiliriz isterse” ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek, açıklamasını Shakespeare’in şu sözleriyle noktaladı:

“En kara günahları işletecekleri zaman şeytanlar bunu önce sevap diye yutturmaya kalkarlar.”



