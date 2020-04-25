AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor

Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar
Mustafa Kemal Atatürk büyük bir ileri görüşlülükle ulusal bağımsızlık günümüzü, milli egemenlik günümüzü çocuklara armağan etti. Onların hür doğup hür geliştiği; akla, bilime ve insanlığa dayanan bir eğitim anlayışı ile yeşerdiği takdirde bağımsızlığımızın korunacağını, Türkiye'nin varlığını güçlenerek sürdüreceğini anlatmaya çalışıyordu. AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) da çocukların önemi ve dolayısıyla aşının önemini 15 yıldır olduğu gibi bu sene de hatırlatıyor.
Çocuklar çok zeki, çok bilgili olabilirler ancak yetişkinler karşısında savunmasızlar, eşit değiller. Toplum olarak onlara kol kanat germek bizlerin görevi. Ne yazık ki çocuk ölümlerinin, çocuğa fiziksel şiddetin, çocuk ihmal ve istismarlarının hala çok fazla olduğu ülkemizde bu gerçeklik içimizi kanatmaya devam ediyor.
AHEF yetkilileri de "Çocukları korumak bir kenara; bu gerçeklikleri görmezden gelen, çocuklarımızı ya da kadınlarımızı yalnız bırakanlara vicdan çağrısı yapıyoruz. Bizler hiçbir çocuğumuzun kılına zarar gelmemesi için daha anne karnındaki süreçlerinden başlayarak her birinin tek tek üzerine titrerken, bağışıklıklarını korumak için aşılarını aydan aya özenle takip ederken, muayenelerini dikkatle yaparken; çocuklarımızın travmalara maruz kalmasına katlanamıyoruz" diyor.
AHEF konuyla ilgili ayrıca şunlara değindi: "Çocukları dünyaya getiren bizleriz. Onlara iyi bir dünya sunmak, bırakmak hepimizin vicdani görevi olmalıdır. Aile hekimleri olarak bütün çocuklarımızı vatan evladı görüyor ve önemsiyoruz. Çocuklara sağlıklı bir çevre yaratmak için, sağlıklı yaşam bilinci aşılamak için var gücümüzle çabalıyoruz. Her koşulda çabalamaya da devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bir pandemi krizi ile karşı karşıyayız.Dileriz ki, bugünlerin bize öğrettiği, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güvenli,birliktelik ve barış dolu bir dünya bırakmak olur."