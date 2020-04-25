Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor

Geçtiğimiz hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladık ve aynı zamanda da aşı haftasının da başlangıcıydı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar." Çocuklarımızı korumanın en önemli faktörlerinden biri ise aşıdır.

25 Nisan 2020 Cumartesi 22:33
AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor


Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar

Mustafa Kemal Atatürk büyük bir ileri görüşlülükle ulusal bağımsızlık günümüzü, milli egemenlik günümüzü çocuklara armağan etti. Onların hür doğup hür geliştiği; akla, bilime ve insanlığa dayanan bir eğitim anlayışı ile yeşerdiği takdirde bağımsızlığımızın korunacağını, Türkiye'nin varlığını güçlenerek sürdüreceğini anlatmaya çalışıyordu. AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) da çocukların önemi ve dolayısıyla aşının önemini 15 yıldır olduğu gibi bu sene de hatırlatıyor.

AHEF Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada; "Bu ülkenin her evladı sadece anne babasının değil, vatanın da evladıdır. Çünkü bu evlatlar hepimizin geleceğidir. Atatürk'ün bizleri uyardığı gibi; vatanı korumak istiyorsak önce çocuklarımızı korumalıyız. Çocuklarımıza hayata iyi başlangıçlar yaptıracak imkanları, sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini her daim savunmalı ve sağlamalıyız. Dünyaya geldiklerinde en doğal hakları olan anne sütü, sağlıklı ortam ve ebeveynlere güvenli bağlanma konularında,koruyucu hekimliği benimsemiş aile hekimleri olarak bizler bu eğitimleri, takipleri, izlemleri yapıyoruz. Anne ve bebek sağlığının takibi, bebeğin hastalıklardan korunması, fiziksel ve bilişsel gelişimi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanı olan ebe ve hemşirelerimizin izlem takipleriyle gerçekleşmektedir. Son derece önemli olan bu emekler sayesinde çocukların sağlıkla büyüyüp gelişmesi tüm Türkiye’de bizlerin de katkısıyla, dikkatiyle sürüyor" dedi.

Çocuklar çok zeki, çok bilgili olabilirler ancak yetişkinler karşısında savunmasızlar, eşit değiller. Toplum olarak onlara kol kanat germek bizlerin görevi. Ne yazık ki çocuk ölümlerinin, çocuğa fiziksel şiddetin, çocuk ihmal ve istismarlarının hala çok fazla olduğu ülkemizde bu gerçeklik içimizi kanatmaya devam ediyor.

AHEF yetkilileri de "Çocukları korumak bir kenara; bu gerçeklikleri görmezden gelen, çocuklarımızı ya da kadınlarımızı yalnız bırakanlara vicdan çağrısı yapıyoruz. Bizler hiçbir çocuğumuzun kılına zarar gelmemesi için daha anne karnındaki süreçlerinden başlayarak her birinin tek tek üzerine titrerken, bağışıklıklarını korumak için aşılarını aydan aya özenle takip ederken, muayenelerini dikkatle yaparken; çocuklarımızın travmalara maruz kalmasına katlanamıyoruz" diyor.

AHEF konuyla ilgili ayrıca şunlara değindi: "Çocukları dünyaya getiren bizleriz. Onlara iyi bir dünya sunmak, bırakmak hepimizin vicdani görevi olmalıdır. Aile hekimleri olarak bütün çocuklarımızı vatan evladı görüyor ve önemsiyoruz. Çocuklara sağlıklı bir çevre yaratmak için, sağlıklı yaşam bilinci aşılamak için var gücümüzle çabalıyoruz. Her koşulda çabalamaya da devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bir pandemi krizi ile karşı karşıyayız.Dileriz ki, bugünlerin bize öğrettiği, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güvenli,birliktelik ve barış dolu bir dünya bırakmak olur."

AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
AHEF'den büyüklere aşı çağrısı
AHEF'den büyüklere aşı çağrısı
Anahtar Kelimeler:
AHEFAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar için rol model olduğunuzu unutmayın
Çocuklar için rol model olduğunuzu unutmayın
Evde kal ama evde sakatlanma
Evde kal ama evde sakatlanma
Bağışıklığınızı güçlü tutun | Bağışıklığınızın zayıflığını gösteren belirtiler
Bağışıklığınızı güçlü tutun | Bağışıklığınızın zayıflığını gösteren belirtiler
Koronavirüs kaygısı idrar sorunlarını artırabilir
Koronavirüs kaygısı idrar sorunlarını artırabilir
Pandemi sürecinde aşılama şimdi daha önemli
Pandemi sürecinde aşılama şimdi daha önemli
Pandemi sırasında Ayurveda ve Yoga'nın 5000 yıllık şifa biliminin önemi
Pandemi sırasında Ayurveda ve Yoga'nın 5000 yıllık şifa biliminin önemi
Akraba evlilikleri kas hastalıklarına zemin hazırlıyor
Akraba evlilikleri kas hastalıklarına zemin hazırlıyor
Koronavirüse pastilli savunma | Virüsün akciğere inmesine engel oluyor
Koronavirüse pastilli savunma | Virüsün akciğere inmesine engel oluyor
Koronavirüs vucudumuza neler yapıyor? | Doç. Dr. Nesrin Öcal anlattı
Koronavirüs vucudumuza neler yapıyor? | Doç. Dr. Nesrin Öcal anlattı
Diyabet ve hipotiroidi yüz felcine neden olabilir
Diyabet ve hipotiroidi yüz felcine neden olabilir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim