AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor



Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar

Mustafa Kemal Atatürk büyük bir ileri görüşlülükle ulusal bağımsızlık günümüzü, milli egemenlik günümüzü çocuklara armağan etti. Onların hür doğup hür geliştiği; akla, bilime ve insanlığa dayanan bir eğitim anlayışı ile yeşerdiği takdirde bağımsızlığımızın korunacağını, Türkiye'nin varlığını güçlenerek sürdüreceğini anlatmaya çalışıyordu. AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) da çocukların önemi ve dolayısıyla aşının önemini 15 yıldır olduğu gibi bu sene de hatırlatıyor.

Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada; "Bu ülkenin her evladı sadece anne babasının değil, vatanın da evladıdır. Çünkü bu evlatlar hepimizin geleceğidir. Atatürk'ün bizleri uyardığı gibi; vatanı korumak istiyorsak önce çocuklarımızı korumalıyız. Çocuklarımıza hayata iyi başlangıçlar yaptıracak imkanları, sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini her daim savunmalı ve sağlamalıyız. Dünyaya geldiklerinde en doğal hakları olan anne sütü, sağlıklı ortam ve ebeveynlere güvenli bağlanma konularında,koruyucu hekimliği benimsemiş aile hekimleri olarak bizler bu eğitimleri, takipleri, izlemleri yapıyoruz. Anne ve bebek sağlığının takibi, bebeğin hastalıklardan korunması, fiziksel ve bilişsel gelişimi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanı olan ebe ve hemşirelerimizin izlem takipleriyle gerçekleşmektedir. Son derece önemli olan bu emekler sayesinde çocukların sağlıkla büyüyüp gelişmesi tüm Türkiye’de bizlerin de katkısıyla, dikkatiyle sürüyor" dedi.

Çocuklar çok zeki, çok bilgili olabilirler ancak yetişkinler karşısında savunmasızlar, eşit değiller. Toplum olarak onlara kol kanat germek bizlerin görevi. Ne yazık ki çocuk ölümlerinin, çocuğa fiziksel şiddetin, çocuk ihmal ve istismarlarının hala çok fazla olduğu ülkemizde bu gerçeklik içimizi kanatmaya devam ediyor.

AHEF yetkilileri de "Çocukları korumak bir kenara; bu gerçeklikleri görmezden gelen, çocuklarımızı ya da kadınlarımızı yalnız bırakanlara vicdan çağrısı yapıyoruz. Bizler hiçbir çocuğumuzun kılına zarar gelmemesi için daha anne karnındaki süreçlerinden başlayarak her birinin tek tek üzerine titrerken, bağışıklıklarını korumak için aşılarını aydan aya özenle takip ederken, muayenelerini dikkatle yaparken; çocuklarımızın travmalara maruz kalmasına katlanamıyoruz" diyor.

AHEF konuyla ilgili ayrıca şunlara değindi: "Çocukları dünyaya getiren bizleriz. Onlara iyi bir dünya sunmak, bırakmak hepimizin vicdani görevi olmalıdır. Aile hekimleri olarak bütün çocuklarımızı vatan evladı görüyor ve önemsiyoruz. Çocuklara sağlıklı bir çevre yaratmak için, sağlıklı yaşam bilinci aşılamak için var gücümüzle çabalıyoruz. Her koşulda çabalamaya da devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bir pandemi krizi ile karşı karşıyayız.Dileriz ki, bugünlerin bize öğrettiği, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güvenli,birliktelik ve barış dolu bir dünya bırakmak olur."