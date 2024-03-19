Kaspersky'den hacklenme girişimlerine karşı 7 ipucu

Kaspersky'den hacklenme girişimlerine karşı yapmanız gerekenlere dair 7 ipucu

Günümüz dünyasında soru birinin sizi hacklemeye çalışıp çalışmayacağı değil, bunu ne zaman yapmaya çalışacağı. Siber suçluların yöntemlerinin daha sofistike hale gelmesiyle, herhangi bir anda bir dolandırıcıyla etkileşime geçmeniz veya bir kimlik avı bağlantısına tıklamanız son derece olası. Bu gibi durumlarda önceden önlem almak zararı gidermeye çalışmaya kıyasla daha etkili olduğundan, Kaspersky uzmanları şüpheli bir etkinlik fark ettiğinizde saldırıya uğramamak için atmanız gereken adımlar hakkında bazı ipuçlarını paylaştı.

1. Daha fazla bilgi paylaşmayı hemen durdurun

Bu hack girişimleriyle mücadelenin en önemli kuraldır. Bir bağlantıya tıkladıktan sonra yönlendirildiğiniz web sitesinde adınızı, e-postanızı, telefon numaranızı veya banka kartı bilgilerinizi isteyen formlar 'garip' geliyorsa, sayfayı hemen kapatın. Telefonda biriyle konuşuyorsanız ve konuşma size biraz tuhaf geliyorsa, hemen telefonu kapatın ve geri aramalarına cevap vermeyin. Video konferans araçları üzerinden iletişim kuruyorsanız, toplantıyı sonlandırın ve uygulamayı kapatın.

2. Cihazınızın internet bağlantısını kesin

Birinin isteği üzerine herhangi bir uygulama yüklediyseniz veya birisi uzaktan kontrol araçlarını kullanarak bilgisayarınızda bir şeyler yaptıysa bu adım çok önemlidir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza kötü amaçlı yazılım yüklenmiş olma ihtimali yüksektir. Siber suçluların cihazınızı uzaktan kontrol etmesini önlemek için, Wi-Fi ve mobil verilerinizi kapatarak cihazın internet bağlantısını kesin veya bilgisayarınızın ethernet kablosunu çıkarın. Diğer yapmanız gereken işlemler için altıncı adıma bakın.

3. Kendinizi bilgisayar korsanlarının yerine koyun

Şüpheli bir web sitesini ziyaret ettiyseniz veya telefonda şüpheli bir görüşme yaptıysanız, siteye girdiğiniz veya sizi arayan kişiyle paylaştığınız bilgileri hatırlamaya çalışın. İsim? Adres? Telefon numarası? Banka kartı numarası? SMS ile alınan şifreler veya güvenlik kodları? Yalnızca adınızı, adresinizi ve telefon numaranızı paylaştıysanız, genellikle başka bir işlem yapmanız gerekmez. Ancak olur da şifreler, kişisel belgelerin fotoğrafları veya banka bilgileri gibi daha hassas bilgiler paylaştıysanız durum kötüye gidebilir. Böyle bir durumda aşağıda belirtilen dördüncü ve beşinci adımları izleyin.

4. Şifrelerinizi değiştirin

Tüm hesaplarınızın şifrelerini düzenli olarak değiştirin. Ancak olur da bir bilgisayar korsanıyla etkileşime geçerseniz, söz konusu hizmete hızlı bir şekilde giriş yaparak şifrenizi hemen değiştirmeniz hayati önem taşır. Cihazınızın internet bağlantısını kestiyseniz, virüs bulaşma ihtimali olan cihaz yerine başka bir cihaz kullanın. Başka bir cihazınız yoksa arkadaşlarınızdan veya iş arkadaşlarınızdan yardım istemekten çekinmeyin. Herhangi bir hizmete erişirken, e-postalardaki bağlantılara tıklamak yerine site adresini manuel olarak girin veya tarayıcınızın yer imleri aracılığıyla açın.

5. Bankanızla veya hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin

Banka kartı numaralarını veya diğer finansal bilgileri bilgisayar korsanlarıyla paylaştıysanız, derhal bankayla iletişime geçin. Kartları genellikle özel bir yardım hattının yanı sıra bir mobil uygulama ve web sitesindeki kişisel hesabınız aracılığıyla bloke edebilirsiniz. Banka hesap bilgileri gibi diğer veri türleri için alınacak koruyucu önlemler konusunda bankanın veya çevrimiçi hizmetin uzmanlarına danışın.

6. Cihazınızı kontrol edin

Yukarıdaki tavsiyelerimize uyduysanız ve cihazınızın (bilgisayar veya akıllı telefon) olası bir enfeksiyon nedeniyle İnternet bağlantısını kestiyseniz, ağa yeniden bağlanmadan önce cihazınızda kötü amaçlı yazılım veya potansiyel olarak güvenli olmayan yazılım olup olmadığını güzelce kontrol edin. Kaspersky Premium gibi kapsamlı bir koruma sistemi cihazınızda yüklüyse, koruma veritabanlarının yakın zamanda güncellendiğinden ve tüm koruma ve tarama teknolojilerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Ardından yalnızca kötü amaçlı yazılımları değil, uzaktan kumanda araçları gibi potansiyel olarak tehlikeli yazılımları da tespit edebilen ayarları uygulayarak mümkün olan en derin taramayı çalıştırın.

Cihazınızda koruma yoksa veya koruma veritabanları güncel değilse, üreticinin resmi web sitesinden koruma çözümü indirmek için başka bir cihaz kullanın. Daha sonra kurulum dosyalarını bir USB flash sürücü veya SD kart kullanarak aktarabilirsiniz.

7. Herhangi bir şüpheli faaliyet olup olmadığını kontrol edin

Yukarıdaki tüm adımları uyguladıktan sonra, bilgisayar korsanlarının potansiyel olarak ele geçirilmiş hesaplarla zararlı bir şey yapmadığından emin olun. Çalışan bilgiler çevrimiçi mağaza bilgileriniz veya banka hesaplarınızsa, son satın alımlarınızı kontrol edin. Yapmadığınız herhangi bir satın alma işlemi görürseniz, çevrimiçi mağaza veya bankanızla iletişime geçerek bunları iptal etmeye çalışın.

Sosyal ağlarda son gönderilerinizi, yeni arkadaşları, fotoğraf albümü içeriğinizi kontrol edin. Mesajlaşma uygulamalarında, hesabınızdan sahte mesaj gönderilmediğinden emin olmak için son sohbetlerinizi kontrol gözden geçirin.

Bu ipuçlarının ötesinde, aşağıda önceden alabileceğiniz birkaç önlem daha yer alıyor: