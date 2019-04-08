Ürünlü halkı aradığı muhtarı sonunda buldu

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Ürünlü Köyü'nde yapılan muhtarlık seçimierinde genç aday Ahmet AYHAN ipi göğüsleyen taraf oldu.

Sandıktan zaferle ayrılan Ahmet AYHAN, "Köy halkımızın verdiği desteğe layık olmaya çalışacağım. Vakit artık, icraat vaktidir" diyerek Skytürk Muhabiri Kemal KAÇMAZ'a şunları söyledi:

Halkımız tarafından aday olmam konusunda gelen taleplere karşılıksız kalamadım ve bu köyün çocuğu olarak bu teklifi severek kabul ettim. Halkımızda beni ve ekibimi bağrına basıp, köyün muhtarlık yetkisini bize teslim etti. Bende azalarımla beraber halkımın bu isteğine beş yıl boyunca hizmet edeceğim.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Köyümüzün sorunlarını biliyoruz. Bundan sonra köyümüzün daha güzel olması için gece gündüz demeden çalışacak ve gereken bütün hizmetleri de severek yapacağım. Tozlu ve topraklı yollarımızın asfalt yapılmasını sağlayarak, halkımızı toz topraktan kurtaracağım.

YAŞANABİLİR BİR KÖY OLACAĞIZ

21.Asır dünyasında yaşıyoruz. Avrupa'daki köyler nasıl temiz ve güzelse, benim köyümde o derece temiz, güzel ve yaşanabilir bir köy olmalıdır. Köylümüz gelir kaynağı olarak çiftçilik ve hayvancılık üzerinden geçim sağlamaktadır. Bu konudaki sıkıntıların da çözümü konusunda gerekli girişimlerde bulunacağım. Fakir ve yardıma muhtaç olan ailelerimize sahip çıkarak, onlara devletimizin sağladığı maddi imkanların ulaşımı konusunda destekçisi ve takipçisi olacağım. Köyümüz bizimle birlikte adeta hizmete doyacaktır." diye konuştu.