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2018, okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı bu hafta sona eriyor. Karnelerin dağıtım tarihi açıklandı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

2018, okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı bu hafta sona eriyor. Karnelerin dağıtım tarihi açıklandı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

05 Haziran 2018 Salı 23:44
2018, okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?

2018, okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında sona gelindi. Çoğu öğrenci bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşarken, çoğu öğrenci de mezun olmanın mutluluğunu tadacak. Peki, karneler ne zaman alınacak? 2018 okullar ne zaman kapanıyor? 


Karneler ne zaman alınacak? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Sınavların sona ermesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri, okulların kapanacağı tarihi öğrenerek tatil planını ona göre ayarlamak istiyor. Peki, 2017 - 2018 okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman alınacak? İşte okulların kapanacağı tarih...

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2017-2018 eğitim öğretim yılının 5 Şubat'ta başlayan ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Bazı okullarda karnelerin veriliş saati, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla en doğrusu karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticiler veya öğretmenlere danışmak olacaktır.


2018 RESMİ TATİLLER!

Bu yıl (2018 yılı), tüm resmi tatillerinin listesini haberimizde bulabilirsiniz. Tatil günlerinde çalışanların fazla mesai hesaplamayı da buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 yılına ait resmi tatil listesi:

Yılbaşı 1 Ocak 2018 


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü    
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı    
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)    
15 Haziran Ramazan Bayramı    
16 Haziran Ramazan Bayramı    
17 Haziran Ramazan Bayramı    

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
21 Ağustos Kurban Bayramı    
22 Ağustos Kurban Bayramı    
23 Ağustos Kurban Bayramı    
24 Ağustos Kurban Bayramı    
30 Ağustos Zafer Bayramı    
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 

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2018Okullar Ne Zaman Kapanıyor
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