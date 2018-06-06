Doğru liseyi seçmek için 10 altın kural

1.2 milyon öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) geride kaldı. Doğru lise seçimi konusunda veli ve öğrencilerin kafasında birçok soru işareti bulunduğunu belirten Bilgi Koleji Genel Koordinatörü Yaşar Solak, doğru liseyi seçmenin 10 altın kuralını açıkladı.

TEOG sınavlarının kaldırılmasının ardından liselere girişte yeni sınav sistemi uygulanmaya başlandı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS'de 1.2 milyon öğrenci ter döktü. Dershanelerin kapatılmasıyla birlikte eğitim öğretim sisteminde ezberci/test mantığından analiz ve sentezci/PISA mantığına geçişin yaşandığına dikkat çeken Bilgi Koleji Genel Koordinatörü Yaşar Solak, "Bu sene ilk kez gerçekleştirilen LGS, bize ülke olarak eğitim sistemimizde doğru ve radikal değişiklikleri yapmakta geç kaldığımızı gösterdi. Hiç alışkın olmadıkları soru tarzı karşısında 'en başarılı' diye değerlendirilen öğrenciler bile hayal kırıklığına uğradı. LGS sonucunda geçen seneye göre oldukça az sayıda birinci çıkacağını ve puanların orta-ortanın altında yığılacağını söyleyebiliriz. Özellikle adrese dayalı/tercihe göre yerleştirmelerde daha çok karışıklığın yaşanacağını şimdiden öngörüyoruz" dedi.

Doğru bir lise tercihinin öğrencileri, doğru bir üniversite tercihine de götüreceğini belirten Solak, "Veliler çocuklarını herhangi bir liseye kaydettirmeden önce mutlaka çocuklarının ortaokuldaki öğretmenleriyle görüşmeli, onlardan fikir almalı. Sırf kulaktan dolma bilgilerle bir lise seçip, çocuğu oraya kaydettirmeye çalışmak doğru olmaz" diye konuştu.

İşte doğru liseyi seçerken dikkat edilmesi gereken 10 altın kural

Liselerin, öğrencilerin kendilerini keşfetmesi için imkân, mekan ve fırsat yaratan kurumlar olduğunu belirten Solak, "Eğer genç lise de kendini keşfedebilirse, kendini gerçekleştirmek için doğru üniversiteye de gitmeyi başaracaktır. Bu anlamda lisenin türü ne olursa olsun içeriğinde İngilizce, bilişim, bilim, sanat ve spor olmalıdır" diye belirtti ve liseyi seçerken dikkat edilmesi gereken 10 altınkuralı sıraladı;

1. Lise seçme sürecindeki velilere en temel önerimiz; seçtikleri lisenin öğretmenleriyle mutlaka önceden tanışmalarıdır.

2. Sadece sınav başarısı vadeden ya da buna odaklanmış liseler, çocuğa gelecek için yeterli donanımı vermeyebilir. Bu yüzden bu liseleri tercih ederken bir kez daha düşünmek gerekir.

3. Yeterli düzeyde laboratuvar ve atölyeye sahip olmayan liselerin akademik eğitimlerinin önemli bir tarafı hep eksik kalır. Bu yüzden bilimin uygulamalı olarak deneyimlendiği kurumlara öncelik verilmelidir.

4. Okul içinde ya da okul binası çevresinde gençler için yaşam alanları olmayan okulları gençlerin sevmesi mümkün değildir. Okulun bulunduğu sosyal çevre, güvenlik, temizlik, yemek, servis ve sağlık hizmetleri de dikkat edilmesi gereken önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır.

5. İngilizce'nin ciddi anlamda ele alındığı ve farklı uygulamalarla desteklendiği okullar, daha başarılı bireyler yetiştirir. Bu yüzden okul tercihinde yabancı dil önemlidir.

6. Yine türü ne olursa olsun gençlere yeterli ve doğru düzeyde spor ve sanat eğitimi verebilen liseler tercih edilmelidir. Spor ve sanat kültürü olmayan bir bireyin modern dünyada başarılı olması oldukça zordur.

7. Bilişim alanında ciddi içeriklerle doğru işler yapan okullar elbette çocuklarımız için doğru okullardır. Ayrıca; teknolojiyi doğru zamanda ve doğru yerde amaç değil araç olarak kullanan ve bunun dozunu çocuğa zarar değil yarar sağlayacak şekilde ayarlayan okullar ilk tercihlerimiz arasında olmalıdır.

8. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği ve bağlantılar da okul seçiminde önemli bir kriter olmalıdır.

9. Tüm lise hayatı boyunca öğrencinin elinden kaynak kitapları ve yardımcı kitapları düşürmeyen ve defter, kitap kullanımına özen gösteren liseleri seçmekte fayda bulunmaktadır.

10. Son olarak velilerle iletişim ve iş birliğini ihmal etmeyen okullar tercih edilmelidir.



