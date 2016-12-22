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22 Aralık 2016 Perşembe 13:05

Karaman'da okullar tatil: Yollar ulaşıma kapalı

Karaman’da iki gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Karaman'da okullar tatil: Yollar ulaşıma kapalı
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Karaman'da okullar tatil: Yollar ulaşıma kapalı

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 123 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, okullar Cuma günü de tatil edildi.
Karaman’da iki gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı şimdiden 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 71 köy yoluyla Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerine bağlı 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Karaman İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin açtığı köy yolları kar yağışının devam etmesi nedeniyle kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Kar yağışı şehirler arası ulaşımı da etkiliyor. Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafik ekipleri bu güzergahlarda araçların zincirsiz seyretmelerine izin vermiyor.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar tatilini uzattı. Dün ve bugün tatil olan okulların yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Cuma günü de tatil edildiği duyuruldu.
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Karamanda Okullar Tatil
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