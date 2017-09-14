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Karanlıkta okula gitmeyecekler; Okul saatleri değişti

MEB, okul ders saatleri başlama konusunda valilikleri yetkilendirince, karanlıkta yollara çıkma dönemi kapandı.

Karanlıkta okula gitmeyecekler; Okul saatleri değişti

MEB, okul ders saatleri başlama konusunda valilikleri yetkilendirince, karanlıkta yollara çıkma dönemi kapandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 20:55
Karanlıkta okula gitmeyecekler; Okul saatleri değişti

Karanlıkta okula gitmeyecekler; Okul saatleri değişti


Okul ders saatleri başlama konusunda valilikleri yetkilendirildi. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde karanlıkta yollara çıkma dönemi kapandı.


Milli Eğitim Bakanlığı'nı geçtiğimiz yıl eleştiri bombardımanına tutan veliler, gün ışımadan okul gitmek için yollara düşen çocukların drmanını anlatınca, bu yıl ders başı saatleri de değişti.


İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İkili eğitim yapan okullarda ders saati en erken 08.00'de başlayacak." denildi
İstanbul Valiliği, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararının alındığını bildirdi.

İSTANBUL'DA DERS BAŞLAMA SAATİ

Valilik'ten yapılan açıklamada, bu yıl da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmaların Valiliğe intikal ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde, ilimizde ikili eğitim öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararı alınmıştır."
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatlerine ilişkin, "Okul saatleri için valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek" açıklamasında bulunmuştu.

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