

İstanbulkart artık taksilerde



İstanbul’da taksilerde artık İstanbulkart geçecek.İstanbul’da yaşayan ve toplu taşıma araçlarını kullananların en büyük kolaylığı İstanbulkart artık taksilerde de geçecek.

NTV’nin haberine göre çalışmaların tamamlanması iel birlikte önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak İstanbulkart ile taksi ücretleri ödenebilecek.

Hali hazırda İstanbulkart toplu ulaşım,İSPARK gibi büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde kullanılıyor.



