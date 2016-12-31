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31 Aralık 2016 Cumartesi 18:48

İstanbulkart artık taksilerde

İstanbul’da taksilerde artık İstanbulkart geçecek.

İstanbulkart artık taksilerde
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İstanbulkart artık taksilerde

İstanbul’da taksilerde artık İstanbulkart geçecek.İstanbul’da yaşayan ve toplu taşıma araçlarını kullananların en büyük kolaylığı İstanbulkart artık taksilerde de geçecek.
  NTV’nin haberine göre çalışmaların tamamlanması iel birlikte önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak İstanbulkart ile taksi ücretleri ödenebilecek.
   Hali hazırda İstanbulkart toplu ulaşım,İSPARK gibi büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde kullanılıyor.
 

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Anahtar Kelimeler
İstanbulkartTaksi
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