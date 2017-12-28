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Kiğılı’dan Paris’te yeni mağaza

 Kiğılı yurtdışındaki 26’ncı mağazasını modanın kalbi Paris’te açtı.

Kiğılı’dan Paris’te yeni mağaza

 Kiğılı yurtdışındaki 26’ncı mağazasını modanın kalbi Paris’te açtı.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:42
Kiğılı’dan Paris’te yeni mağaza

Kiğılı’dan Paris’te yeni mağaza

   Kiğılı yurtdışındaki 26’ncı mağazasını modanın kalbi Paris’te açtı. 2018’de yatırımlarını yoğun olarak sürdürecek olan marka, Türkiye’de 15, yurtdışında 10 olmak üzere toplam 25 yeni mağaza daha açmayı hedefliyor. Erkek giyim alanında Türkiye’nin öncü markalarından Kiğılı, yurtdışındaki 26’ncı mağazasını Paris’te açtı. Markanın bu kentteki ikinci satış noktası olan yeni mağaza, Kiğılı’nın 2018 hedeflerine de işaret ediyor. 2017’de Türkiye’de toplam 10 mağaza açan Kiğılı, yeni yılda 15 yeni mağazaya daha yatırım yaparak, toplam 240 noktaya ulaşacak.

   

   Yurtdışında hizmet verdiği noktaların sayısı ise, 10 yeni mağaza ile birlikte 36’ya yükselecek. 80’inci yılını kutlayacağı 2018’de mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam edecek olan Kiğılı, büyüyen operasyon dahilinde 150-200 kişilik yeni istihdam yaratacak ve böylece Kiğılı markası altında çalışan kişi sayısı 2.500’e yaklaşacak.

Hedef yurtdışı

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem yeni yatırımlarla ilgili olarak, “2017’de Erzurum’dan Zonguldak’a, Antalya’dan Bursa’ya Türkiye’nin dört bir yanında yeni mağazalarımızı açtık. Bu yatırımlar 2018’de de devam edecek. Kaliteli, şık ve çağı yakalayan özellikteki ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunmayı sürdüreceğiz. Yeni yılda özellikle yurtdışına daha çok odaklanacağız. Paris’teki yeni mağazamız da bir nevi bu hedefimizin önizlemesi diyebiliriz. Bir yandan yeni pazarlara açılırken, diğer yandan mevcut pazarlardaki metrekarelerimizi büyüteceğiz. Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Orta Doğu, öncelikli olarak satış noktalarımızı artıracağımız yerler. Suudi Arabistan’ın en büyük kenti Cidde’de ikinci mağazamızı açacağız. Birleşik Arap Emirlikleri’yle görüşmelerimiz sürüyor. Afrika, Hindistan gibi bölgelerde de fırsatları değerlendirebiliriz” dedi.

“Türkiye’nin markası” algısını oturtacak

   Hilal Suerdem ayrıca, artık yurtdışında “Türkiye’nin markası” algısıyla anılmak istediklerinin altını çizerek, “Kiğılı olarak ülkemizde ‘Türkiye’nin erkek giyim markası’ konumundayız. Yurtdışında da bundan böyle iletişimimizi ‘Made in Turkey’ yerine, ‘Brand of Turkey’ şeklinde yapacağız. Türkiye’nin hazır giyim sektöründe ve markalaşmadaki gelişimini bu şekilde yurtdışında daha net ifade edebileceğimize inanıyoruz” dedi. Kiğılı hakkında Türkiye’de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı 1938’de kuruldu. Bugün Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut markalarıyla, yurtiçinde toplam 67 ilde 225 mağazada ve yurtdışında 15 ülkede 26 satış noktasında hizmet veriyor. Çağdaş, akılcı ve stil sahibi erkekler için, her günde ve her ortamda rahatça giyilebilecek şık ve konforlu parçalar yaratıyor. Müşteri memnuniyetini odağına alan uygulamaları, mağazacılık, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında benimsediği yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla, Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ediyor.

Son Güncelleme: 28.12.2017 07:52
Anahtar Kelimeler:
Hilal SüerdemKığılı
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