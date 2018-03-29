Azure Grup Katar’da 3 bin 200 işçiye yaşam alanı yaptı

İSTANBUL (AA) - Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Katar’daki faaliyelerine ilişkin, "Katar'da bin 700 kişilik işçi yaşam alanını hayata geçirdik. Bir ay içerisinde bitecek olan yine bin 500 kişilik yeni yaşam alanı faaliyete girecek. Toplam 3 bin 200 kişilik yatakhanemiz ve yemekhanemiz hizmette olacak." ifadelerini kullandı.

Gül yaptığı yazılı açıklamayla, 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’da inşaatların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Türk şirketlerinin rol aldığı projelerin sayısının da arttığını kaydetti.

Katar’ın ünlü ailelerinden Al-Khayarin ile Doha’da ZAD Gulf Trading adlı bir şirket kurduklarını aktaran Gül, "Birçok yerli ve yabancı firmaya başta malzeme tedariki, içinde yatakhane, yemekhane gibi alanların da olduğu işçi yaşam alanları, çalışanların lojistik transferi, depolama hizmetleri gibi alanlarda çalışıyoruz. Ayrıca şirketlerin lojistik, taşımacılık ve gümrükleme hizmetlerini veriyoruz." bilgilerini verdi.

Katar’da şu anda 6 önemli projede yer aldıklarını belirten Gül, "Bunların dışında inşaat şirketlerinin ihtiyaç duyduğu vinç, kepçe, dozer, delici, kırıcı gibi iş makine kiralama ve işletmesini yürütüyoruz. Bir anlamda onların işlerini kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Katar’daki Organize Sanayi Bölgesi içinde akredite olmuş 150 firmaya malzeme tedariki vereceğiz"





Katar’da geçtiğimiz günlerde yaşam alanını hizmete sunduklarını ifade eden Gül, "Katar'da bin 700 kişilik işçi yaşam alanını hayata geçirdik. Bir ay içerisinde bitecek olan yine bin 500 kişilik yeni yaşam alanı faaliyete girecek. Toplam 3 bin 200 kişilik yatakhanemiz ve yemekhanemiz hizmette olacak." değerlendirmesini yaptı.



Gül, Azure Grup’un Irak ve Suriye gibi zor coğrafyalarda lojistik tecrübesi olduğunu belirterek, "Bunların yanı sıra depolarımızda acil ihtiyaç gerektirebilecek bir çok ürünü stoklu olarak çalışmaktayız. Yani herhangi bir şantiyeden acil ihtiyaç olabilecek bir ürünü 1 saat içerisinde adrese teslim ediyoruz ve bu hizmeti bizim dışımızda Katar ve Irak ta verebilen başka bir tedarikçi yok. Yeni kurulacak olan Katar’daki Organize Sanayi Bölgesi içinde akredite olmuş 150 firmaya da aynı şekilde malzeme tedariki vereceğiz." bilgilerini verdi.

Geçtiğimiz hafta Katarlı iş ortakları Al Khayarin ailesinin İstanbul’a geldiğini de aktaran Erkan Gül, değerlendirmesini, "Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları ile alakalı olarak yaz döneminde girişimleri olacak. Bu konuda önemli bir fırsat görüyorlar." diye tamamladı.



