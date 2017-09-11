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Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 39'u ölü, 15'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 39'u ölü, 15'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:02
Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA(AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4-11 Eylül tarihlerinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 285 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 117, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 27, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 451, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 6 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 39'u ölü, 15'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Muş, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 11 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 9 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 12,5 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 4 bin 527 muhtelif mühimmat, 38'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 76 ilde bin 374 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 781 kilogram esrar, 148 kilogram eroin, 410 gram kokain, 510 gram bonzai, 8 kilo 500 gram metamfetamin, 314 bin 401 uyuşturucu hap ile 1 milyon 117 bin 279 kenevir bitkisi, 555 bin 486 paket kaçak sigara ve 25 ton 315 litre akaryakıt ele geçirildi, bin 883 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 224 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bin 81'i denizlerde olmak üzere 2 bin 11 kişi yakalanırken, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 138 kişi gözaltına alındı.

Muhabir: Cankut Taşdan

Anahtar Kelimeler:
OperasyonTeröristTürkiye
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