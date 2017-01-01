2017 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıkta

Milyonlarca kişi nefesini tutarak Milli Piyango Büyük İkramiye çekilişini izledi. Milli Piyango (2017 Yılbaşı) çekiliş sonuçları gece yarısı olmadan açıklandı.
Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.
100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.
İşte son 10 yılda çıkan amorti rakamları;
2016: 2, 8
2015: 2, 6
2014: 0, 8
2013: 4, 5
2012: 3, 9
2011: 2, 8
2010: 1, 7
2009: 2, 8
2008: 0, 8
2007: 0, 7
31 ARALIK 2016 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - KAZANAN NUMARALAR
60 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE: 2 7 9 6 2 8 8
60 milyon TL büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Antalya'dan biletlerini satın aldığı kaydedildi.
10 milyon TL ikramiye kazanan numaralar: 0550921
5 milyon TL ikramiyeye kazanan numaralar: 9066659
2 milyon TL ikramiye kazanan numaralar: 8932892
1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar: 6835248
500 bin TL ikramiye kazanan numaralar: 2566180
100 bin TL ikramiye kazanan numaralar: 2782094, 2948808, 3044608, 6272116, 6579442
2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK
Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.
2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.
BÜYÜK İKRAMİYE SON 3 YILDA ÇEYREK BİLETE ÇIKTI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak yılbaşı özel çekilişi için biletler hızla tükeniyor. Her yıl hayalleri süsleyen büyük ikramiyenin son 3 yılda çeyrek bilete isabet ettiği görülüyor.
2016 yılına özel yapılan çekilişte 4 talihliye 55 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek biletten isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı kaydedildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye “0, 5, 5, 6, 0, 1, 3” numaralı bilete isabet etti.
2015 yılında yapılan çekilişte 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu kaydedildi. Alişan'ın Aydın'dan aldığı "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" numaralı çeyrek bilete büyük ikramiyenin isabet ettiği bildirildi.
2014 yılında yapılan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ise 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.