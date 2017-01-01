2017 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıkta

Milyonlarca kişinin beklediği talih kuşu bu yıl 4 kişinin başına kondu. 2017 yeni yıl çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon lira 4'e bölündü.

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