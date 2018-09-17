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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u ayırdı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul ile birlikte Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Edirne ile Tekirdağ'ı yağmur konusunda uyardı.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u ayırdı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul ile birlikte Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Edirne ile Tekirdağ'ı yağmur konusunda uyardı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:27
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u ayırdı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u ayırdı

Meteoroloji'den Sonbahar uyarısı: Bugün Hava Nasıl Olacak? İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı geçecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ'ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor


MARMARA, KARADENİZ BÖLGELERİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ'ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu 35

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Bugün Hava Nasıl Olacak?Meteoroloji
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