Büyükçekmece'de sahte seçmen operasyonu



31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti'nin iptal sürecini başlatmaya hazırlandığı gelişme iddiaya göre Büyükçekmece'de yaşandı. Sahte seçmen kaydı iddiasının temelini oluşturan nüfus müdürlüğünde geçici görevle atanan bir belediye çalışanının düzenlediği kütükler oluşturuyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahte seçmen ve adres kaydırma iddialarıyla ilgili operasyon başlatıldı. Polis soruşturma kapsamında birçok adrese baskın düzenledi.

Büyükçekmece ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

'11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız' diyen Yavuz, Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin şunları söylemişti:

"Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçi, nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş. Geçici görevlendirmeyle. 28 Mart 2017'de. Bu kişinin görevi nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi ve çok dilli belgeleri tanzim ederek vatandaşa vermek ve ilçe nüfus müdürlüğü tarafından verilen diğer işleri yapmak. Bu kişi ne yapıyor? Bu kişi sahte belge düzenliyor.



Mesele bu kadar küçük değil. Bu kişi, 28 Mart 2017'de giriyor, 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 17 Ocak'a kadar bütün iş bitiyor zaten. Listelerin düzeltilmesi hadisesi 17 Ocak'a kadar devam ediyor. 18 Ocak'ta bu fark ediliyor. Bu alınıyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydından şüphe oluşturacak şekilde, bunların hepsi şüpheli, hepsi sahte belgelere dayalı.

Bu sayı sadece 7 bin 486 kişi. Mesele bundan da ibaret değil. Bu belediyedeki ayak. Bunun başka uçları var. Çok organizeli şekilde çalışmışlar.

7 bin 282 kişi ya İstanbul'un ya da Büyükçekmece'nin dışından. Farkında mısınız? Meselenin ayrıntısına indiğimizde insanın tüyleri diken diken oluyor. 100 adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu ortaya çıkıyor. Nerelere ve nasıl yapıyor bunu? Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor. 36 inşaat, 35 sahte adres… Yok öyle bir adres. 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunmayan, 129 boş daire, 5 konut olmayan…

3 tane TIR garajını adres olarak gösteriyor. İki tane anaokulunu adres olarak gösteriyor."