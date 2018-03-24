Diyarbakır Silvan'da deprem; Silvan'da deprem oldu



Son Depremler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem akşaam saatlerinde 18.08'de meydana geldi.



'ne göre deprem yerin 5 KM derinliğinde oluştu.Diyarbakır'a bağlı Silvan ilçesi Dağcılar köyü yakınlarında oluşan deprem, geniş bir alanda hissedildi.Deprem Silvan başta olmak üzere, Hazro, Bağcılar, Çukurca ve Zeyrek'te vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ve mal kaybı konusunda henüz bilgi alınamadı. Vatandaşların depremden sonra ev ve iş yerlerini terk ettiği görüldü.

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