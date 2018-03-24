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Diyarbakır Silvan'da deprem; Silvan'da deprem oldu

Son Dakika Deprem; Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı. Deprem yer yüzüne oldukça yakın bir mesafede oluştu.

Diyarbakır Silvan'da deprem; Silvan'da deprem oldu

Son Dakika Deprem; Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı. Deprem yer yüzüne oldukça yakın bir mesafede oluştu.

24 Mart 2018 Cumartesi 18:16
Diyarbakır Silvan'da deprem; Silvan'da deprem oldu

Diyarbakır Silvan'da deprem; Silvan'da deprem oldu


Son Depremler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem akşaam saatlerinde 18.08'de meydana geldi. 

Son Dakika Deprem, Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem yerin 5 KM derinliğinde oluştu.
Diyarbakır'a bağlı Silvan ilçesi Dağcılar köyü yakınlarında oluşan deprem, geniş bir alanda hissedildi.
Deprem Silvan başta olmak üzere, Hazro, Bağcılar, Çukurca ve Zeyrek'te vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. 

Depremde can ve mal kaybı konusunda henüz bilgi alınamadı. Vatandaşların depremden sonra ev ve iş yerlerini terk ettiği görüldü.

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