Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94441
ALTIN
234.509
DOLAR
5.6381
STERLİN
7.4397
EURO
6.3370

Ekrem İmamoğlu | 28 bin 27 farkla kazandık

İstanbul'da nefes kesen yarışta Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, rakibi Binali Yıldırım'a çağrıda bulunarak, İBB tarafından yollara asılan kutlama pankartlarından kendi adının yer almasına izin vermemesini istedi..

Ekrem İmamoğlu | 28 bin 27 farkla kazandık

İstanbul'da nefes kesen yarışta Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, rakibi Binali Yıldırım'a çağrıda bulunarak, İBB tarafından yollara asılan kutlama pankartlarından kendi adının yer almasına izin vermemesini istedi..

01 Nisan 2019 Pazartesi 07:32
Ekrem İmamoğlu | 28 bin 27 farkla kazandık

Ekrem İmamoğlu | 28 bin 27 farkla kazandık

Türkiye yerel seçimlerin ardından İstanbul'daki sonuçların ilan edilmesine kilitlendi. Yüksek Seçim Kurulu ile Anadolu Ajansı'nın sistemlerinde 12 saattir devam eden veri akışı kesintisine sert tepki gösteren CHP, YSK ile ellerinde bulunan aynı sonuçları kamuoyu ile paylaştı. 

YÜKSEK SEÇİM KURULU RAKAMLARINA GÖRE 
K 4 136 647
YSK 4 109 230
YSK da bizim oylarımızı da teyid etmek üzeredir

CHP'nin oy oranının en yüksek olduğu Bakırköy, Esenyurt, Beylükdüzü gibi ilçelerden en az 300 sandığa ait sonuçların halen sisteme girilmediğini söyleyen CHP Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu "28 bin 27 oy farkıyla biz kazandık" dedi. 
AK Parti cephesinde ise sabaha karşı yapılan açıklamada, seçimi kendilerinin kazandığı bilgisine yer verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi..
CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin olarak 10. kez açıklama yaptı. İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin olarak 10. kez konuştu.

AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 'teşekkür' afişlerinin asılmasına tepki gösteren İmamoğlu, "Bu manipülasyona, şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Bunları asan emekçilerin hiçbir kabahati yok. İBB, emekçilerin emeklerini ziyan etmiştir" dedi.
İmamoğlu, kendi sayımlarına göre Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.

'TEBRİK EDİLMEYİ HALA BEKLİYORUM'

Kendisinin yarışı önde götürdüğünü belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarına göre de 27 bin 417 fark var. Dolayısıyla YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir. Bunu gözlemliyoruz. Yaptığımız simülasyona çok yakın, neredeyse aynı oya erişecek YSK.

Bu verileri paylaşmaya başladığım an itibarıyla söylemiştim, yine söylüyorum. Bu kentin çocukları, anneleri ve halkı adına söylüyorum. Ben tebrik ederdim kendisini. Tebrik etmeyi iyi bilirim, ama tebrik edilmeyi de hala bekliyorum"

BAŞKAN KARŞINIZDA DURUYOR

Sabah erken saatlerde  FOX TV'de Çalar Saat'e konuk olan Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "İBB Başkanı kim oldu?" sorusuna "İsmail Bey, karşınızda duruyor" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Bizim verilerimize göre aramızdaki fark 26 bin 558. Ayrıca YSK'nin verilerinin 99.64'ü girilmiş. Ona göre de 27 bin 371 fark var" diye konuştu.

İmamoğlu'nun, Küçükkaya'nın "Hiç uyudu mu Ekrem Bey?" sorusuna cevabı da "Hiç uyumadım" oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde açılan ve Binali Yıldırım'ın galibiyetinin kutlandığı afişlere de değinen İmamoğlu, "Sayın Binali Yıldırım bu ülkeye meclis başkanlığı yağmış biri, bu manipülasyonun bir parçası olmamasını öneriyorum...

Bir an önce bu hatadan dönemleri gerektiğini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığını göreve davet ediyorum" dedi.

Sonuçlar kesinleşmeden Binali Yıldırım zaferini ilan etti
Sonuçlar kesinleşmeden Binali Yıldırım zaferini ilan etti
İstanbul'dan ilk sonuçlar | Kıran kırana yarış 
İstanbul'dan ilk sonuçlar | Kıran kırana yarış 
Yerel seçim sonuçları | AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları...
Yerel seçim sonuçları | AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları...
1 Nisan'da okullara seçim tatili
1 Nisan'da okullara seçim tatili
Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur fırtına....
Bugün hava nasıl olacak? Kar, yağmur fırtına....
Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak
Seçim gecesi internet trafiği 5 kat artacak
Seydişehir'de CHP iki adayla yarışıyor
Seydişehir'de CHP iki adayla yarışıyor
Çakmak Mahallesi Muhtar Adayı Zerrin Özgüner kadınlara seslendi
Çakmak Mahallesi Muhtar Adayı Zerrin Özgüner kadınlara seslendi
Son Güncelleme: 01.04.2019 15:27
Anahtar Kelimeler:
YSKChpYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 
Denizli Çardak'da feci kaza, 2 ölü 20 yaralı var 
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Seçimle gelen, seçimle gider
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
Otelde şüpheli ölüm | Genç kadın odasında ölü bulundu
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
CHP'den İstanbul açıklaması | İmamoğlu'nun mazbatasını verin
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı
Turgay Güler'in kibri, İmamoğlu'na yaradı
Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?
Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur uyarısı var 
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur uyarısı var 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort