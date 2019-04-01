Ekrem İmamoğlu | 28 bin 27 farkla kazandık

Türkiye yerel seçimlerin ardından İstanbul'daki sonuçların ilan edilmesine kilitlendi. Yüksek Seçim Kurulu ile Anadolu Ajansı'nın sistemlerinde 12 saattir devam eden veri akışı kesintisine sert tepki gösteren CHP, YSK ile ellerinde bulunan aynı sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU RAKAMLARINA GÖRE

K 4 136 647

YSK 4 109 230

YSK da bizim oylarımızı da teyid etmek üzeredir

CHP'nin oy oranının en yüksek olduğu Bakırköy, Esenyurt, Beylükdüzü gibi ilçelerden en az 300 sandığa ait sonuçların halen sisteme girilmediğini söyleyen CHP Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu "28 bin 27 oy farkıyla biz kazandık" dedi.

AK Parti cephesinde ise sabaha karşı yapılan açıklamada, seçimi kendilerinin kazandığı bilgisine yer verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi..

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin olarak 10. kez açıklama yaptı. İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin olarak 10. kez konuştu.

AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 'teşekkür' afişlerinin asılmasına tepki gösteren İmamoğlu, "Bu manipülasyona, şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Bunları asan emekçilerin hiçbir kabahati yok. İBB, emekçilerin emeklerini ziyan etmiştir" dedi.

İmamoğlu, kendi sayımlarına göre Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.

'TEBRİK EDİLMEYİ HALA BEKLİYORUM'

Kendisinin yarışı önde götürdüğünü belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarına göre de 27 bin 417 fark var. Dolayısıyla YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir. Bunu gözlemliyoruz. Yaptığımız simülasyona çok yakın, neredeyse aynı oya erişecek YSK.

Bu verileri paylaşmaya başladığım an itibarıyla söylemiştim, yine söylüyorum. Bu kentin çocukları, anneleri ve halkı adına söylüyorum. Ben tebrik ederdim kendisini. Tebrik etmeyi iyi bilirim, ama tebrik edilmeyi de hala bekliyorum"

BAŞKAN KARŞINIZDA DURUYOR

Sabah erken saatlerde FOX TV'de Çalar Saat'e konuk olan Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "İBB Başkanı kim oldu?" sorusuna "İsmail Bey, karşınızda duruyor" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Bizim verilerimize göre aramızdaki fark 26 bin 558. Ayrıca YSK'nin verilerinin 99.64'ü girilmiş. Ona göre de 27 bin 371 fark var" diye konuştu.

İmamoğlu'nun, Küçükkaya'nın "Hiç uyudu mu Ekrem Bey?" sorusuna cevabı da "Hiç uyumadım" oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde açılan ve Binali Yıldırım'ın galibiyetinin kutlandığı afişlere de değinen İmamoğlu, "Sayın Binali Yıldırım bu ülkeye meclis başkanlığı yağmış biri, bu manipülasyonun bir parçası olmamasını öneriyorum...

Bir an önce bu hatadan dönemleri gerektiğini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığını göreve davet ediyorum" dedi.