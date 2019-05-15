Hakkari'de 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari Gabar Dağı ile Yüksekova Alandüz Bölgesi'nde yürütülen operasyon sırasında 7 terörist öldürüldü. Aynı bölgede önceki gün de 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Yaz aylarında kanlı saldırılara hazırlanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar Hakkari Gabar ve Alandüz bölgelerinde ağırlık kazandı.
Edinilen bilgilere göre Güvenlik güçlerince 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist, Gabar'da ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi...
İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GABAR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Şırnak-Merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.