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Hakkari'de 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakkari Gabar ve Alandüz Bölgeleri'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirildib

Hakkari'de 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakkari Gabar ve Alandüz Bölgeleri'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirildib

15 Mayıs 2019 Çarşamba 18:51
Hakkari'de 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakkari'de 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari Gabar Dağı ile Yüksekova Alandüz Bölgesi'nde yürütülen operasyon sırasında 7 terörist öldürüldü. Aynı bölgede önceki gün de 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Yaz aylarında kanlı saldırılara hazırlanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar Hakkari Gabar ve Alandüz bölgelerinde ağırlık kazandı.
Edinilen bilgilere göre Güvenlik güçlerince 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist, Gabar'da ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi...

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GABAR'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Şırnak-Merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. 
 

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HakkariGabar DağıYüksekovaPKKOperasyonTerörAlandüz BölgesiGabarAlandüzTerörist
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