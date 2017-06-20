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20 Haziran 2017 Salı 07:06

Hakkari'de hain pusu, 1 yüzbaşı şehit, 6 asker yarayı

Hakkari-Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun Van'a intikali sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Hakkari'de hain pusu, 1 yüzbaşı şehit, 6 asker yarayı
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Hakkari'de hain pusu, 1 yüzbaşı şehit, 6 asker yarayı


Hakkari'de dün akşam saatlerinde askeri konvoya ağır silahlarla düzenlenen saldırıda 1 yüzbaşı şehit düştü. Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.


TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hakkari-Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun Van'a intikali sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Terör saldırısı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran 2017 tarihinde 23.00 sularında Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
 

ULUDERE'DE ÇATIŞMA:1 ASKER VE 2 KORUCU YARALANDI

Bu arada Şırnak'ın Uludere İlçesi yakınlarında akşam saatlerinde operasyon yürüten güvenlik güçlerine teröristlerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı.
Uludere İlçesi Hilal Beldesi ile Akduman Köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı 3 güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çatışmaların devam ettiği bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon geniş çaplı sürdürülüyor.
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