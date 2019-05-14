İstinat duvarı çöktü, 1 kişi can verdi

Yağmurlu havalarda ve yanlış mimari uygulamalar yüzünden peş peşe çöken istinat duvarları haberine bir yenisi daha eklendi. Kağıthane, Kasımpaşa, Beyoğlu ve Eyüp ilçelerinin ardından, İstanbul'un yeni yerleşim birimi Başakşehir'den çöken istinat duvarı bir kişinin ölümüne neden oldu. İstanbul Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Bahçeşehir Sitesi'nin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çöken duvarın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yaptıkları arama kurtarma çalışmaları ile göçük altında kalan bir vatandaşı yaralı olarak kurtardı. Göçük altından çıkarılan vatandaş sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerlikaya'nın açıklamasından birkaç saat sonra enkaz altında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İstinat duvarının çökme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.