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Komandolar PKK'nın Hakurk kampına girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kara unsurları, terör örgütü üyelerinin yoğun olarak saklandığı Hakurk bölgesine girdi.

Komandolar PKK'nın Hakurk kampına girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı kara unsurları, terör örgütü üyelerinin yoğun olarak saklandığı Hakurk bölgesine girdi.

28 Mayıs 2019 Salı 10:33
Komandolar PKK'nın Hakurk kampına girdi

Komandolar PKK'nın Hakurk kampına girdi

Türkiye, Suriye'nin güneyine yönelik tahkimatı en son aşamaya getirirken, beklenmedik bir anda İran - Irak - Türkiye sınır bölgesinde yer alan Hakurk'a karadan girdi, havadan sabaha kadar bombaladı. Operasyonda havadan uçar birlik harekatı ile çok sayıda komando kritik bölgelere indirildi. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte ana karargah binasından adım adım takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine hava ve kara harekatı düzenlendiğini açıklarken, karadan giren dağ komando birliklerinn Irak'ın İran sınır hattına kadar olan derinliğe ulaştığı bildiriliyor.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır.

Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

BAKAN AKAR KARARGAH'TAN AYRILMADI

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün akşam saat 20:00'de kara ve hava harekatı başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar gece boyunca operasyonu yönetti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Irak'a komandoların da katıldığı bir harekat düzenlendiği bildirildi.

OPERASYONU AKAR VE KOMUTA KADEMESİ YÖNETTİ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk’ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

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Son Güncelleme: 28.05.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
Pençe OperasyonHakurkOperasyonPKK
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