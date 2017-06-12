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12 Haziran 2017 Pazartesi 20:14

Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 

Aybüke öğretmenin şehit edildiği Kozluk ilçesinde vatandaşlar dev Türk bayrağı asarak teröre lanet yağdırdı.

Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 
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Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 



Terör örgütü PKK'lı katillerin canına kıydığı 23 yaşındaki şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk'da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Teröre lanet yağdıran Kozluk halkı 'Seni Asla Unutmayacağız' pankartı taşıdı. 

Batman’ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için düzenlenen anma etkinliğine yüzlerce vatandaş katıldı. 200 metrelik Türk bayrağıyla adı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okula yürüyen vatandaşlar, terör örgütüne lanet yağdırdı.



Batman’ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracını hedef alan PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında 4 arkadaşı ile birlikte bindiği araçla olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman 23 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma etkinliği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir araya gelen aralarında öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce vatandaş, 200 metrelik Türk bayrağı açıp, “Seni asla unutmayacağız” yazılı pankart taşıdı.



alabalık, “Kahrolsun PKK” ve “Zalimler için yaşasın cehennem” sloganları atarak adı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okula yürüdü. Okul bahçesinde Yalçın için dua edilip, şiirler okunmasının ardından okul girişinde kurulan Şehit Şenay Aybüke Yalçın köşesine karanfil bırakıldı. Anma etkinliğinde bazı öğrenciler ve vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk, şehit öğretmeni unutmayacaklarını ve yaptığı güzel etkinliklerle hatırlayacaklarını belirterek, “Biz onu hep iyi hatırlayacağız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, o bizi görüyor” dedi. 
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