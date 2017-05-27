Manisa'da deprem, Manisa 5.2 ile sallandı

MANİSA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 18.53 sıralarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yerin 13.2 KM derinliğinde oluştuğunu duyurduManisa'nınilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 18.53 sıralarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yerin 13.2 KM derinliğinde oluştuğunu duyurduDeprem Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi.gibi merkezleri sallayan son depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.Depremden sonra vatandaşlar evlerini terk etti. Halen artçı sarsıntılar hissediliyor.Manisa Gölmarmara'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.3 olan artçı sarsıntılar meydana geliyor. Vatandaşlar halen evlerine giremiyor.