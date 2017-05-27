Manisa'da deprem, Manisa 5.2 ile sallandı

Son Depremler, Manisa'nın Gölmarmara ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 18.53 sıralarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yerin 13.2 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu
Manisa'nın Gölmarmara ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 18.53 sıralarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yerin 13.2 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu
Deprem Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Gölmarmara, Saruhanlı, Kestelli, Büyükbelen, Akselendi, Mütevelli, Turgutlu, Ahmetli, Akhisar, Göcek gibi merkezleri sallayan son depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.
MANİSA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Depremden sonra vatandaşlar evlerini terk etti. Halen artçı sarsıntılar hissediliyor.
Manisa Gölmarmara'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.3 olan artçı sarsıntılar meydana geliyor. Vatandaşlar halen evlerine giremiyor.
DEPREMİN OLDUĞU BÖLGE