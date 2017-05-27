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27 Mayıs 2017 Cumartesi 19:05

Manisa'da deprem, Manisa 5.2 ile sallandı

Manisa'da deprem oldu. Manisa Gölmarmara yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı

Manisa'da deprem, Manisa 5.2 ile sallandı
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Manisa'da deprem, Manisa 5.2 ile sallandı

Son Depremler, Manisa'nın Gölmarmara ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 18.53 sıralarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yerin 13.2 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu


Manisa'nın Gölmarmara ilçesi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 18.53 sıralarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yerin 13.2 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu

Deprem Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Gölmarmara, Saruhanlı, Kestelli, Büyükbelen, Akselendi, Mütevelli, Turgutlu, Ahmetli, Akhisar, Göcek gibi merkezleri sallayan son depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.

MANİSA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Depremden sonra vatandaşlar evlerini terk etti. Halen artçı sarsıntılar hissediliyor.

Manisa Gölmarmara'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.3 olan artçı sarsıntılar meydana geliyor. Vatandaşlar halen evlerine giremiyor.

  DEPREMİN OLDUĞU BÖLGE

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