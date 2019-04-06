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Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti

Yerel seçimler sırasında Mansur Yavaş için dua eden Halime Nine'nin görüntülerini 2 milyondan fazla kişi izledi. Yavaş bugün Halime nineyi ziyaret ederek bir süre sohbet etti...

Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti

Yerel seçimler sırasında Mansur Yavaş için dua eden Halime Nine'nin görüntülerini 2 milyondan fazla kişi izledi. Yavaş bugün Halime nineyi ziyaret ederek bir süre sohbet etti...

06 Nisan 2019 Cumartesi 23:35
Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti

Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti


AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'yi yenen Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, seçim öncesi kendisinin kazanması için dua eden 90 yaşındaki Halime Yıldız nineyi evinde ziyaret etti. Mansur Yavaş, Kızılcahamam ilçesinde seçim öncesi evine misafir olduğu ve seçim sürecinde kendisine dua ederken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Halime Yıldız'ı (90),ziyaret etti. Yavaş, Halime Yıldız'ın elini öperek, kendisine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.


'ONUN SÖZLERİNİ 2 MİLYON KİŞİ İZLEDİ'

Yavaş, Halime Yıldız'ın evinin önünde toplanan kalabalığı balkona çıkarak selamlayarak şunları söyledi:

"3´üncü defa aday oldum, maalesef en çirkin seçimi en sonuncusunda yaşadık. Seçim öncesi burayı ziyaret ederken yukarıya çağırdılar, iyi ki de çıkmışız, burada Halime annemizin duasını aldık. Onun sözlerini 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı, vicdanları sızlattı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun. Biz de bugün kendisine bir teşekkür için geldik. İnşallah bundan sonra o bizim annemiz, biz de onun çocuğu olacağız" dedi.

'KAYBADECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK'

Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıtlayan Yavaş, "Yapılan itirazların bir mesnedi yok, sadece geçersiz oylara itiraz ediyorlar ve bunlar da reddediliyor; çünkü geçersiz oyların toplamı 75 bin, aradaki fark 130 bin. Halbuki geçen dönem 27 bin fark olmasına ve 120 bin geçersiz oy olmasına rağmen aynı YSK ve başında Sadi Güven olduğu halde benim talebimi reddetmişlerdi. Artık ben takdiri Türk kamuoyuna bırakıyorum. Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Bir an önce mazbatamızı alıp Ankaralılara hizmet etmek için saat sayıyoruz. Umuyorum bir an evvel karar verirler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakıMansur Yavaş
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