Mansur Yavaş mazbatasını alıyor | Saati bile belli

Yerel seçimlerde İstanbul'un ardından AK Parti'nin büyük önem verdiği Ankara'da seçimlere yapılan itirazlar sona erdi. YSK, AK Parti'nin yaptığı son itirazları kabul etmezken, Yüksek Seçim Kurulu Çankaya İlçe Başkanlığı Mansur Yavaş'ın ofisini arayarak yarın saat 14.00'te mazbatasını alması için davet etti..

1994 yılında Refah Partisi adına seçime giren Melih Gökçek ile başlayan, daha sonra Fazilet Partisi ile devam eden Ankara Büyükşehir belediyesi 25 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir başkanın yönetimine giriyor.

31 Mart yerel seçimlerinde, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki ile kıran kırana yarışan Mansur Yavaş, kendisine yönelik itibar suikastlerine rağmen ipi göğüslemeyi başardı. Oyların yüzde 50.93'nü alan CHP adayı Yavaş, AK Parti'nin seçimlerin hemen ardından sürdürdüğü itirazlar yüzünden mazbatasını alamamıştı.

İlçe ilçe tüm geçersiz oyları tekrar saydıran AK Parti, bugün son olarak tüm ilçe oylarının yeniden sayımı için YSK'nın kapısını çalmış ve ret cevabı almıştı.

Mansur Yavaş, bugün saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu Çankaya İlçe Başkanlığı'na giderek mazbatasını almaya hazırlanıyor. Mazbatasını aldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devir teslim için gidip gitmeyeceği ise henüz belli değil.