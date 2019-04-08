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Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatasını aldı, kolları sıvadı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu gösteren mazbatayı aldı. Yavaş'ın Anıtkabir'i ziyaret etmesi, ardından da göreve başlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer mazbatasını aldı..

Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatasını aldı, kolları sıvadı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu gösteren mazbatayı aldı. Yavaş'ın Anıtkabir'i ziyaret etmesi, ardından da göreve başlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer mazbatasını aldı..

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:12
Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatasını aldı, kolları sıvadı

Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatasını aldı, kolları sıvadı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mazbatalarını aldı. Mansur Yavaş mazbatasını aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada hem belediye çalışanları hem de Ankara'da yaşayanlar için hiç bir ayrım yapmayacağını söyledi..

HACIBAYRAM'DA NAMAZ

Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti. Yavaş, sabah namazı vakti CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Sabah namazını cemaatle kılan Yavaş daha sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'ne geçerek dua etti.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: HERKESE HİZMET ZAMANI

Mazbatasını alan Yavaş şunları söyledi:

"Ankara halkı 5 yıllığına bizi görevlendirmiştir. Buna layık olmaya çalışacağız. Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız. Diğer ülkelerin başkentleriyle yarışacak bir başkent yaratacağız. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde husumet, kin yok. Ne çalışan ne de oy vermeyenler açısında bir sorun yok. Adalet ve liyakat ön planda olacak." 

TUNÇ SOYER DE MAZBATASINI ALDI

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de mazbatasını aldı. 

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