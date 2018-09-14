MİT, Şehit üsteğmenin naaşını kaçıran teröristi paketledi
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantılarına yönelik sınır ötesi operasyonda terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Başlarına çuval geçirilerek getirilen PKK'lı teröristler Hatay'da sorgulanmaya başlandı. Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi. Hatay Valisi Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını bildirdi. Teröristler, şehit askerlerden Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşını kaçırmıştı..
Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi.
MİT tarafından Afrin'de yakalanan 9 terörist sorgulanmak üzere, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Suriye'de düzenlenen terör operasyonuna ilişkin Hatay Valisi Erdal Ata açıklamalarda bulundu.
Erdal Ata, "Afrin'de yakalanan 9 terörist hataya getirildi." dedi.
Hatay Valisi Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını bildirdi.
Teröristler, şehit askerlerden Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşını kaçırmıştı.
9 terörist başlarına çuval geçirilmiş vaziyette Hayat'a getirildi.