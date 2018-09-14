MİT, Şehit üsteğmenin naaşını kaçıran teröristi paketledi

Suriye'de TSK tarafından yapılan Zeytin Dalı harekatı sırasında, iki askerimizi şehit eden, şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşını kaçıran 9 PKK'lı teröristi yakalayarak Türkiye'ye getirdi.