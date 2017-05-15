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15 Mayıs 2017 Pazartesi 01:51

Ölüm makinasının sahibi tutuklandı: 24 can gitti

Anneler günü dolayısıyla Buca'dan çıkan kadınları geziye götürürken Sakartepe'de yoldan çıkarak 24 vatandaşımızın can vermesine neden olan otobüsün sahibi Bülent Ç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ölüm makinasının sahibi tutuklandı: 24 can gitti
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Ölüm makinasının sahibi tutuklandı: 24 can gitti

Anneler Günü gezisi için İzmir Buca’dan Marmaris’e giderken Sakartepe mevkiinde meydana gelen kazada 24 vatandaş hayatını kaybetmiş, 10 vatandaş da yaralanmıştı. Kaza sonrası araç sahibi Muğla Jandarması tarafından gözaltına alınmıştı. Araç sahibi Bülent Ç. Jandarmada alınan ifadesinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.



Bülent Ç. savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bülent Ç. gece geç saatlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç sahibinin “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

BAŞSAVCI: KAMUOYUNA BİLGİ VERİLECEK

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Topuz, yaptığı yazılı açıklamada, “Araç sahibi olan B.Ç. şüpheli sıfatı ile gözaltına alınması talimatı verilmiş ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli B.Ç. yapılan sorgusunu müteakip çıkarıldığı mahkemece “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” dedi.
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