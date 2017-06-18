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18 Haziran 2017 Pazar 22:10

Seydişehir şehidini bekliyor; Uzm Çavuş Ahmet Erol şehit düştü

Seydişehirli Uzm.Çavuş Ahmet Erol, Tunceli'de çıkan çatışmada şehit düştü. Erol'un naaşı yarın ilçeye getirilecek.

Seydişehir şehidini bekliyor; Uzm Çavuş Ahmet Erol şehit düştü
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Seydişehir şehidini bekliyor; Uzm Çavuş Ahmet Erol şehit düştü


Tunceli'de çıkan çatışmada şehit düşen Uzm.Çavuş Ahmet Erol'un baba ocağına ateş düştü. Konya Seydişehir nüfusuna kayıtlı Uzm.Çavuş Ahmet Erol'un açılan ilk ateş sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu arada bölgede helikopter destekli operasyonun sürdüğü açıklandı.

KALABALIK BİR GRUP TERÖRİSTLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Nazımiye İlçesi kırsalında operasyon yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklere, silahlı PKK'lı terörist grup tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Ardından güvenlik güçlyerinin de karşılık verimesiyle çatışma yaşanırken, PKK'lıların bulunduğu bölge helikopterlerle yoğun bombardımana tutuldu.

Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat birliği, Geriş Köyü yakınlarında harekat halindeyken, silahlı kalabalık PKK'lı terörist grubunun roketatar ve uzun namlulu ilahlı saldırısına uğradı. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Açılan ilk ateşle birlikte 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit ve yaralı 2 asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şehit asker Uzm.Çavuş Ahmet Erol'un naaşı, hastane morguna kaldırılırken, yaralı 2 asker ise tedavi altına alındı. 

Çatışmanın ardından bölgeye 2 taarruz helikopteri sevkedilerek, teröristlerin bulunduğu bölge yoğun bombardımana tutuldu. Bölgede çembere alınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlayan operasyon devam ediyor. 
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