Sonuçlar kesinleşmeden Binali Yıldırım zaferini ilan etti



İstanbul'da oyların yüzde 98'i sayımı tamamlandığı bir sırada, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ekranlara çıkarak zaferini ilan etti. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile oy oranı aynı olduğu bir sırada zaferini ilan eden Binali Yıldıram'a İmamoğlu 'Tebrik etmeyi iyi bilirim, ama aynısını beklerim, vakit erken. Bu da bir maniplasyonun başka bir ayağıdır, kendisini sorumlu devlet adamlığı yapmasını bekliyorum, süreci beklesinler. Tüm sorumluları, bütün yetkilileri sorumlulukla vazifeye davet ediyorum' dedi..

BU SEÇİM MAHMEKEDE BİTER

Oy girişlerinin devam ettiği bir sırada, CHP oylarının yükselişe geçtiği bir anda, AK Parti adayının zaferini ilan etmesi oldukça manidar bulundu. Gece ilerleyen saatlerde CHP ve İYİ Parti'nin ağırlıklı olduğu ilçelerden oy sonuçlarına ait veri girişlerinin durduğu iddia edildi.

İMAMOĞLU: BİZİM OYUMUZ YÜZDE 50.36

Gece yarısı ekranların karşısına geçen CHP adayı Ekrem İmamoğlu partisinin kendilerine ulaşan ıslak imzalı oy oranının yüzde 50.35, Binali Yıldırım'ın oy oranın ise yüzde 46.70 olduğunu söyledi. İmamoğlu, sandık başlarında görevli olan tüm partililerin, görevleri başında beklemesini istedi.



