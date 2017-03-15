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15 Mart 2017 Çarşamba 18:32

Sosyal medya baskısı, ÖSYM'ye geri adım attırdı; KPSS ücretlerinde U dönüşü

Hükümet, kamuoyunda yükselen tepkiler üzerine KPSS giriş harcında değişiklik yaptı. Daha önce 480 TL olarak duyurulan harç miktarı 40 TL'ye geri çekildi.

Sosyal medya baskısı, ÖSYM'ye geri adım attırdı; KPSS ücretlerinde U dönüşü
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KPSS ücretinde geri adım: KPSS giriş ücreti 40 TL oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş ücretine bu yıl yapılan fahiş zam, çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine hükümete geri adım attırdı.

Anayasa değişikliği öncesi KPSS giriş sınav ücretini 480 TL olarak açıklayan hükümete tepkiler yükselince karar bugün gözden geçirildi.

Yapılan ilk açıklamaya göre KPSS giriş sınav ücreti 40 TL olarak belirlendi.

Kamuoyunda işsiz gençlerin sadece sınava girebilmek için bile 480 TL istenmesine yönelik tepkileri değerlendiren hükümet, yeni sınav ücretini 40 TL olarak belirledi. KPSS sınav ücretlerinin düşürülmesi konusunda özellikle sosyal medyada yoğun baskı oluşturulmuştu.

Sosyal medya baskısı, ÖSYM'ye geri adım attırdı; KPSS ücretlerinde U dönüşü

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine ÖSYM, bugün bir açıklama yaparak sınav KPSS sınav giriş ücretinin 40 olarak değiştirildiğini duyurdu.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce kişi tarafından merakla beklenen 2017-KPSS geldi çattı. Memur olabilmek için hazırlık içinde olan adaylar, başvurularını 23 Marta kadar yapabilecekler. Sınav, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 16 Haziran tarihinde açıklanacak.

ÖSYM 2017 KPSS LİSANS KILAVUZUNU YENİLEYECEK

Ölçme Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS Alan Bilgisi sınavında test bazlı ücretlendirmenin ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulu'nun aldığı karar şöyle:" Adayların sınav konforunu yükseltmek amacıyla çoklu oturum ve sınav başlama saatleri farklı dokuz test şeklinde, 27-28 Mayıs tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere uygulanacağı duyurulan KPSS alan bilgisi sınavlarında oluşan maliyet artışlarını önlemek amacıyla, çoklu oturumlu sınav yapma yöntemi, test bazında zaman farklılaştırması ve bağımsız test uygulaması ile bunlara bağlı ücretlendirme yaklaşımından vazgeçilerek; sınavın aynı tarihlerde üç oturum halinde yapılmasına, her oturumda üç alan testi uygulanmasına, oturum bazlı ücretlendirme yapılmasına, oturum başına ücretin 40 TL olarak belirlenmesine, oturumların Cumartesi sabah Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Cumartesi öğleden sonra Hukuk, İktisat, Maliye; Pazar sabah İşletme, Muhasebe, İstatistik olarak yeniden düzenlenmesine, sabah oturumlarının saat 10.00'da, öğleden sonra oturumlarının 14.30'da başlatılmasına, 2017 KPSS Lisans Kılavuzunun bu doğrultuda 16 Mart 2017 tarihinde güncellenmesine karar verilmiştir."



2017-KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına personel atamak için yapılan KPSS için başvurular 13 Marttan itibaren alınmaya başlandı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) için adaylar başvurularını, 13-23 Mart 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecekler.

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, 23 Marta kadar yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS lisans düzeyinde, 21 Mayıs, 27 Mayıs ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacak.
 
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