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23 Şubat 2017 Perşembe 21:51

Suikastçi iki komando Yunanistan'a sığınmış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi sonrası ortadan kaybolan iki komando Yunanistan'dan sığınma istedi.

Suikastçi iki komando Yunanistan'a sığınmış
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Suikastçi iki komando Yunanistan'a sığınmış


Son Dakika Haber, FETÖ'cü cuntanın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üzerlerinde üniformasıyla TSK'nın ezeli düşmanı Yunan ordusuna sığınanların sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan, sonra ortadan kaybolan iki komandonun da Yunanistan'a sığındığı ortaya çıktı.



Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otale baskın yapan askeri timde yer aldığı öne sürülen askerlerden F.A. ile H.Ç.'nin Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunduğu iddia edildi.
Yunanistan'da yayın yapan haber sitesi www.protothema.gr, bugün saat 16.49'da yayınladığı haberde 15 Şubat'ta Meriç Nehri'ni yüzerek geçen iki Türk vatandaşının Orestida şehrindeki karakola başvurarak siyasi sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi. Fotoğrafları yayınlanan F.A. ile H.Ç.'nin TSK'da komando olarak görev yaptıklarını ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan askerler arasında yer aldıkları iddia edildi. Konuyla ilgili Türk ve Yunan makamlarından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

 
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