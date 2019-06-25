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Tecavüzcü Profesör'ü kadın savcı serbest bırakmış

Tecavüzcü Profesör Hasan Bilgili'yi serbest bırakan kadın savcının son HSYK kararnamesiyle görev yeri değiştirildi.

Tecavüzcü Profesör'ü kadın savcı serbest bırakmış

Tecavüzcü Profesör Hasan Bilgili'yi serbest bırakan kadın savcının son HSYK kararnamesiyle görev yeri değiştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 11:39
Tecavüzcü Profesör'ü kadın savcı serbest bırakmış

Tecavüzcü Profesör'ü kadın savcı serbest bırakmış

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni karıştıran tecavüz skandalında yeni gelişme. Sahibi olduğu Vcom Hayvan Hastanesi’nde genç bir veteriner hekimi feci şekilde şiddet uygulayarak tecavüz eden Prof. Dr. Hasan Bilgili'yi yargılama aşamasında 'Res'en serbest bırakan kadın savcının yeri değiştirildi. 

Mağdur genç kadın hekimi tehdit ederek jinekolog Hüseyin Şenyurt’la beraber delilleri kararttığı gerekçesiyle tutuklanan Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin tahliye edilmesini sağlayan savcılar hakkında soruşturma açılmıştı. İşte o haberin detayları...

EMEKLİLİK İÇİN ÜNİVERSİTEYE GERİ ALINDI MI?

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, geçen Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, söz konusu kişinin daha sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 
Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS), tecavüzcü prof. hakkında inceleme başlattı. 

CTS Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Uygur, inceleme sonucu şok bilgilere ulaştıklarını belirtti. Uygur, Prof. Bilgili hakkında geçmişte de öğrencilerinden cinsel taciz şikayetleri geldiğini tespit ettiklerini ve bunun rapor edildiğini belirtti. "Üniversite, bu kişi hakkında ihraç talebinde bulunmuş ama üniversitenin bu kararına karşı çıkılmış, kabul edilmemiş" dedi.

BAŞSAVCI VEKİLİ DEĞİŞTİ

Söz konusu Büronun koordinasyonundan sorumlu Başsavcı Vekili Başsavcıvekili Mustafa Başer, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Büronun yeni Başsavcıvekili ise Gökhan Karaköse oldu.


TAHLİYE KARARI VEREN SAVCI DA DEĞİŞTİ

Cinsel istismar olayının şüphelisi Profesör H.B.'yi resen tahliye eden kadın savcının bürosu da değiştirildi. Cinsel suçları soruşturma bürosundan alınan kadın savcı, bundan böyle genel suçları soruşturma bürosunda görev yapacak.

SACI KARARIYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Deliller ve tanıklara rağmen tutuklu bulunduğu cezaevinde tecavüzcü öğretim üyesinin tahliye edilmesi Ankara Üniversitesi'nde protestolara neden olmuştu. Savcının sulh ceza hakiminden tahliye talebinde bulunmaksızın doğrudan istisnai bir yetki ile tahliye kararı vermesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Savcının tahliye kararında şüpheli H.B.'nin "Sabit ikamet sahibi olduğu, mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı" belirtilmişti. 

ÜNİVERSİTE'YE GERİ ALINDI MI?

Bu arada Birgün Gazetesi'nden Dilek Yeğin'in haberine göre Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin emekli olmasının sağlandığı iddiaları akademik çevrelerde tepkilere yol açtı.

Olaydan sonra tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bilgili’nin serbest kaldıktan sonra Ankara Üniversitesi’ne dönüşünün sağlandığı ve emeklilik dilekçesinin işleme konduğu iddiaları ortaya atıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, taleplerini şöyle sıraladı:

“Gericilik ve erkek egemen sistem yaşamın her alanında kendini dayatıyor. Bu zihniyet üniversitelerde Hasan Bilgili, Rektörlük ve mevcut iktidar arasındaki bağ sonucu Hasan Bilgili’nin salıverilmesi, emeklilik dilekçesinin kabul edilmesi şeklinde vücut bulmuştur.

Bugün burada Hasan Bilgili’nin akademik kariyerinin sonlandırıldığını duymak istiyoruz. Okullarımızda tecavüzcü hoca istemiyoruz. Hasan Bilgili gibi nice sözde öğretim üyeleri akademiden atılana ve bu yaşananlar son bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

Dışkapı Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Hasan Bilgili’nin adının daha önce pek çok taciz ve mobbing olayına karıştığını ama olayların üstünün kapatıldığını anlattı. Bir öğrenci, 2007 yılında aynı fakültede görevli kardeşiyle beraber taciz iddiaları sebebiyle “memuriyetten men” talebiyle YÖK’e sevk edilen Hasan Bilgili’nin “aylıktan kesme” cezasıyla durumdan kurtulduğunu ifade etti.

Veterinerlik fakültesi öğrencilerinin taciz olaylarından diğer fakültelerdeki öğrencilerden daha fazla şikayetçi olduğu da belirtilen açıklamada, “Üst dönemler alt dönemdeki öğrencileri sıklıkla bu konuda uyarıyor. Asistanlara yapılan mobbing vakaları var. Akademisyenler mimlenmemek ve kariyerlerinden olmamak için tepkisiz kalıyor ve bu meseleler dışarı çıkmıyor” denildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Vcom Hayvan HastanesiProf. Dr. Hasan Bilgili
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