Türkiye Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırlanıyor: İlk temas Aralık'ta

Soçi zirvesinin ardından Türkiye Rusya ve İran'ın yaptığı ortak açıklamanın ardından detaylar netleşiyor. Türkiye uzun bir aradan sonra Şam'da Esad yönetimiyle ilk resmi teması kurmaya hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Çetiner Çetin, CNN Türk'te düzenlenen programda, Soçi zirvesi konusunda son gelişmeleri değerlendirdi. Çetin, programın bir bölümünde, İran'ın arabuluculuğuyla 16 Aralık sonrası Şam yönetimi ile alt düzeyde görüşme yapılacağını söyledi. Çetiner Çetin konuşmasında Soçi zirvesi sonrası Suriye konusunda önümüzdeki dönemde önemli bir görüşme sürecinin başlayacağını belirterek "Bu görüşmelerden biri de, Türkiye Suriye arasında olabilir. İki ülke uzun bir aradan sonra ilk resmi teması Aralık ayında kuracak" dedi.

MİT YA DA ASKERİ BİR YETKİLİ

Terör örgütü PKY - PYD'nin görüşmenin en önemli gündemi olabileceğini belirten Çetin, görüşmeye İran'ın aracılık edeceğini söyledi. Çetin "Görüşmenin ana gündemi Afrin ve Münbiç olarak görülüyor. Bu iki bölgeden terör örgütünün uzaklaştırılması konusunda Suriye yönetiminin de önemli bir sınav vereceğini, Şam yönetiminin bu iki alanın terör örgütlerinden arındırılmasında üzerine düşeni yapacak güçte olduğu dile getirildi. Gece Görüşü'nde konuşan Çetiner Çetin görüşmenin oldukça alt düzeyde, MİT ya da askeri bir yetkilinin katılabileceğini, Afrin ve Münbiç konusunda Ankara'nın talebinin ise Şam yönetimine Tahran üzerinden aktarılacağını söyledi...

Ankara Şam hattında siyasi ilişkilerin kurulabilmesi yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeşil ışık yaktı. Erdoğan Soçi zirvesi dönüşünde, Suriye ile ilişkiler konusunda siyaset kanalların açık tutulduğunu olduğunu söyledi