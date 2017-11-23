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Türkiye Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırlanıyor: İlk temas Aralık'ta

Türkiye, Soçi'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nin ardından, bölgede önemli girişimlere hazırlanıyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin önünü kesmek için Şam yönetimi ile resmi temasa yeşil ışık yaktı.

Türkiye Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırlanıyor: İlk temas Aralık'ta

Türkiye, Soçi'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nin ardından, bölgede önemli girişimlere hazırlanıyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin önünü kesmek için Şam yönetimi ile resmi temasa yeşil ışık yaktı.

23 Kasım 2017 Perşembe 22:39
Türkiye Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırlanıyor: İlk temas Aralık'ta

Türkiye Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırlanıyor: İlk temas Aralık'ta

Soçi zirvesinin ardından Türkiye Rusya ve İran'ın yaptığı ortak açıklamanın ardından detaylar netleşiyor. Türkiye uzun bir aradan sonra Şam'da Esad yönetimiyle ilk resmi teması kurmaya hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Çetiner Çetin, CNN Türk'te düzenlenen programda, Soçi zirvesi konusunda son gelişmeleri değerlendirdi. Çetin, programın bir bölümünde, İran'ın arabuluculuğuyla 16 Aralık sonrası Şam yönetimi ile alt düzeyde görüşme yapılacağını söyledi. Çetiner Çetin konuşmasında Soçi zirvesi sonrası Suriye konusunda önümüzdeki dönemde önemli bir görüşme sürecinin başlayacağını belirterek "Bu görüşmelerden biri de, Türkiye Suriye arasında olabilir. İki ülke uzun bir aradan sonra ilk resmi teması Aralık ayında kuracak" dedi.

MİT YA DA ASKERİ BİR YETKİLİ

Terör örgütü PKY - PYD'nin görüşmenin en önemli gündemi olabileceğini belirten Çetin, görüşmeye İran'ın aracılık edeceğini söyledi.  Çetin "Görüşmenin ana gündemi Afrin ve Münbiç olarak görülüyor. Bu iki bölgeden terör örgütünün uzaklaştırılması konusunda Suriye yönetiminin de önemli bir sınav vereceğini, Şam yönetiminin bu iki alanın terör örgütlerinden arındırılmasında üzerine düşeni yapacak güçte olduğu dile getirildi. Gece Görüşü'nde konuşan Çetiner Çetin görüşmenin oldukça alt düzeyde, MİT ya da askeri bir yetkilinin katılabileceğini, Afrin ve Münbiç konusunda Ankara'nın talebinin ise Şam yönetimine Tahran üzerinden aktarılacağını söyledi...

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Ankara Şam hattında siyasi ilişkilerin kurulabilmesi yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeşil ışık yaktı. Erdoğan Soçi zirvesi dönüşünde, Suriye ile ilişkiler konusunda siyaset kanalların açık tutulduğunu olduğunu söyledi

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Son Güncelleme: 24.11.2017 07:37
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ihsan çakmak 2017-11-24 10:37:08

iki komşu ülke amerika gibi karanlık bir rejem istedi diye savaşın eşiğine sürüklendi. suriye ile türkiye arasında sınırların kaldırılması konuşulurken ne oldu da birden bire bu kötü kabus dolu günler yaşadık tam olarak bilinmiyor. bence hemen diplomatik ilişkiler kurulmalı rusya örneğinde olduğu gibi diyalog kapıları sonuna kadar açık tutulmalı

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