

Yerel seçimlerde İstanbul'da oy farkı son durum

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu sabaha kadar devam eden sayımlarda son durumu anlattı...



İmamoğlu, "Şu anda fark 18 bin 742, 17 ilçede sayım bitti. Tutanağa bağlandı, YSK sistemine girdi. Toplam 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Toplam 318 bin geçersiz oy var. 5'te 2'si gibi bir orana tekabül ediyor. Şu anda 198 bin oy daha var. Bazı ilçelerde çok yavaş sürdüğü eleştirisi geldi. Böyle devam ederse haftalar sürer. Sonra hızlandığı haberi geldi. Benim edindiğim intibaa bu haftasonu bitmesi gerekiyor. 18 bin ile 20 bin arası bir banda oturacak. Yüzde 5-10 yanılabiliriz. 120 bin oyda bin 200 fark etmiş" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Ben seçimi kazandığıma inanmasam, veriler kazandığımı göstermese çıkar 'Ben kaybettim' derim" dedi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sonuçlarına itirazlar hakkında açıklamalar yaptı. Geçersiz oyların tekrar sayımı hakkında bilgi veren İmamoğlu "Şu anki fark 18 bin 742" dedi..

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, seçimi önde kapatan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "17 ilçede sayım bitti, şu anki fark 18 bin 742" dedi.



Seçimin tekrarlanması yönündeki açıklamalar hakkında konuşan İmamoğlu, "Kazanana kadar seçim mi? Ben hiçbir şeyden korkmam. Ben vatandaşıma, İstanbullu hemşehrilerime yapacaklarımı anlattığıma eminim. Vicdanının da, aklının da şu sürece inanmadığını hissediyorum. Vicdanının sesi, şu yapılanları, söylenenleri doğru bulmuyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tekrar bir görüşme talep edip etmeyeceği konusunda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Benim kapısını çalamayacağım hiç kimse yok. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da yaşıyor, aynı zaman da Cumhurbaşkanımız. 'Artık görüşülmeli' dediğimde talep ederim. İstişare diye değerli bir tanım var. Konuşmamak kötü olan" dedi.

İmamoğlu, aldığı oy sayısıyla ilgili olarak, "Her seçmenden oy aldık. AK Partili, HDP'li seçmenden oy aldım. Hiç kimseyi ayırt etmiyorum" diye konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI PROJESİ

Atatürk Havalimanı'nın taşınması hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Havacılık alanındaki uzmanlarla görüşeceğiz. Bizim için öncelikli olarak yeşil alan. Binalar da teknokent, üniversiteler olarak oluşturacağımız projeler var" ifadelerini kullandı.

Resmen seçilmesi durumunda göreve başlamak için sabırsızlandığını söyleyen İmamoğlu, "Yapacak o kadar çok şey var ki, sabırsızlanıyorum. Ben her anımı şeffaflaştıracağım" dedi.