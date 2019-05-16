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0 888 numaralı hatlarla milyonluk vurgun

Fatura ücretini arayanların üzerine yazan 0888 numaralı hatlar üzerinden, özellikle ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşları hedef alan sosyal medya reklamlarıyla on binlerce vatandaşı dolandıran çete çökertildi.

0 888 numaralı hatlarla milyonluk vurgun

Fatura ücretini arayanların üzerine yazan 0888 numaralı hatlar üzerinden, özellikle ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşları hedef alan sosyal medya reklamlarıyla on binlerce vatandaşı dolandıran çete çökertildi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:57
0 888 numaralı hatlarla milyonluk vurgun

0 888 numaralı hatlarla milyonluk vurgun

Telefon dolandırıcılarının  dar gelirlilere kurduğu tuzağı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bozdu. 0888 ile başlayan numaralar üzerinden dar gelirli vatandaşlara kefilsiz kredi sözü, son model cep telefonlarını ucuza ve uzun vadelerle satma vaadiyle tuzak kuran çetenin 22 üyesi gözaltına alındı. Malatya'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden dolandırılanların sayısı on bini geçiyor. Bu arada şikayet sitelerinde 888 ile başlayan hatlar üzerinden mağdur edildiğini söyleyen bine yakın vatandaşın mesajı bulunuyor. Şikayet alan kurumlar arasında yoğun olarak TÜVTÜRK Başakcell, Vavooo gibi isimler geçiyor. 888'li hatların aramasını sağlayan operatörler içerisinde Vodafone için de vatandaşların şikayetleri oldukça yoğun.

İstanbul, İzmir ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, '888'li hatlarla vurgun yapan çete çökertildi. On binlerce vatandaşı 2 milyon lira dolandıran 22 çete üyesi gözaltına alındı... Çete'nin telefon trafiği sırasında sesi kısarak, vatandaşların tekrar tekrar aramasını sağladığı ortaya çıktı.

ŞİKAYETLER ARTINCA TAKİP BAŞLADI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların 888'li hatlar üzerinden dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Siber dolandırıcıların, İstanbul ve Malatya'da çağrı merkezi kurarak, “Dolara inat 36 ay vade 30 bin TL kefilsiz şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi alın hemen ara” şeklinde mesaj atarak iletişim numarası olarak da ücretli olan 888'li hat numarası verdikleri belirlendi.

BİNLERCE VATANDAŞA SÜRPRİZ CEP TELEFONU FATURASI GELDİ

Aradıkları iletişim numarasının ücretli olduğunu bilmeyen binlerce vatandaşın cep telefonu faturalarına sürpriz faturalar geldi. Bu yöntemle dolandırıcılar 2 milyon liralık vurgun yaptı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 kişilik siber dolandırıcılık çetesi üyesi gözaltına alındı.

SESİ KISIP ANLAMADIK DİYEREK DAHA ÇOK KAZANMIŞLAR

Siber çetenin iletişim numarası olarak kullandığı 0888'li hatların ücretli olduğunu belirten ses kaydının çete üyeleri tarafından kısıldığı, kendilerini arayan vatandaşlara da anlamadık tekrar anlatın, sesinizi duyamadım gibi bahanelerle daha çok konuşturarak daha çok vurgun yaptıkları belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

0888'li hatlar üzerinden on binlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandıran 22 çete üyesi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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