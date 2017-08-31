Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110406
ALTIN
145.055
DOLAR
3.4500
STERLİN
4.4582
EURO
4.1048
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna...
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur...
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi

İzmir Buca'da patlama: Cezaevi aracına bombalı tuzak

İzmir Buca'da bir cezaevinin geçişi sırasında çöp konteynarına konulan bomba patlatıldı. Patlama sırasıda otobüste bulunan 8 kişi yaralandı.

İzmir Buca'da patlama: Cezaevi aracına bombalı tuzak

İzmir Buca'da bir cezaevinin geçişi sırasında çöp konteynarına konulan bomba patlatıldı. Patlama sırasıda otobüste bulunan 8 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 08:48
İzmir Buca'da patlama: Cezaevi aracına bombalı tuzak

İzmir Buca'da patlama: Servis aracında korkutan patlama


İzmir güne patlama sesi ile uyandı. Buca'da bir servis aracında meydana gelen patlama geniş bir bölgede duyuldu. Görgü tanıkları patlamanın servis aracında meydana geldiğini iddia ederken, polis yetkililerinin verdiği ilk bilgi çöp konteynarında servis aracı geçişi sırasında bomba patladı. Son Dakika Buca

ÇOK SAYIDA AMBULANS GÖNDERİLDİ

İzmir Buca İlçesi'nde bu sabah patlama meydana geldi. Saat 07.40 sıralarında bir cezaevine ait servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

8  KİŞİ YARALANDI

cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Olay saat 08.00 sıralarında, Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi Ahmet Piriştina Bulvarı'nda meydana geldi. Teröristler yol kenarındaki bir çöp konteynerine koydukları bombayı, Buca'nın Kırıklar Mahallesi'nde bulunan İzmir F Tipi Cezaevi'ne ait servis otobüsü geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi. 


Çevredeki binaların camlarının bile kırıldığı patlamada, servis otobüsünde 8 kişi yaralandı.


Bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR


Yaralılardan durumu ağır olan şahsın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 yaralı özel bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, patlamada yaralanan diğer 4 yaralının ise Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Öte yandan, sabah saatlerinde meydana gelen patlama sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı, patlamanın şiddeti ile bazı evlerin camları kırıldı. Olayla ilgili şüpheli bir aracın da arandığı iddia edildi.

İzmir'e ikinci şehir hastanesi geliyor
İzmir'e ikinci şehir hastanesi geliyor
Vodafone, Sakarya'daki 4.5G altyapısını yeniledi
Vodafone, Sakarya'daki 4.5G altyapısını yeniledi
Bucaspor'da Karaköse dönemi başlıyor
Bucaspor'da Karaköse dönemi başlıyor
Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye dövdüler
Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye dövdüler
Ölüm makinasının sahibi tutuklandı: 24 can gitti
Ölüm makinasının sahibi tutuklandı: 24 can gitti
İzmir'de en acı anneler günü; Oğlum sana gitme dedim
İzmir'de en acı anneler günü; Oğlum sana gitme dedim
Hastene, karnında sargı bezi unutularak ölen hastasını suçladı
Hastene, karnında sargı bezi unutularak ölen hastasını suçladı
İzmir Buca'da bombalı saldırı, 1 ölü var
İzmir Buca'da bombalı saldırı, 1 ölü var
Son Güncelleme: 31.08.2017 10:16
Anahtar Kelimeler:
PatlamaBucaSon Dakika Buca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firar eden kurbanlık boğa, genç kadına saldırdı
Firar eden kurbanlık boğa, genç kadına saldırdı
Zincirlikuyu mezarlığında Hollandalı kıza tecavüz girişimi
Zincirlikuyu mezarlığında Hollandalı kıza tecavüz girişimi
Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş
Minibüsçü değil maganda: Kavgaya 2 metrelik kazıkla gelmiş
Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı
Adıyaman'da askeri araca bombalı saldırı
Adana'da Suriyeli gerginliği, Suriyeli'lere polise saldırı
Adana'da Suriyeli gerginliği, Suriyeli'lere polise saldırı
Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan hayatını kaybetti
Kuştepe'de silahlı saldırı, Kaan Özcan hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı
İtfaiye ekiplerine 'Geç geldiniz' saldırısı
Siirt'e 17 KM kala teröristler yol kesti araç yaktı
Siirt'e 17 KM kala teröristler yol kesti araç yaktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim