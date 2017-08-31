İzmir Buca'da patlama: Cezaevi aracına bombalı tuzak

İzmir Buca'da patlama: Servis aracında korkutan patlama



İzmir güne patlama sesi ile uyandı. Buca'da bir servis aracında meydana gelen patlama geniş bir bölgede duyuldu. Görgü tanıkları patlamanın servis aracında meydana geldiğini iddia ederken, polis yetkililerinin verdiği ilk bilgi çöp konteynarında servis aracı geçişi sırasında bomba patladı. Son Dakika Buca

ÇOK SAYIDA AMBULANS GÖNDERİLDİ

İzmir Buca İlçesi'nde bu sabah patlama meydana geldi. Saat 07.40 sıralarında bir cezaevine ait servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.Olay saat 08.00 sıralarında, Buca'nın Aydın-İzmir Otoyolu'na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi Ahmet Piriştina Bulvarı'nda meydana geldi. Teröristler yol kenarındaki bir çöp konteynerine koydukları bombayı, Buca'nın Kırıklar Mahallesi'nde bulunan İzmir F Tipi Cezaevi'ne ait servis otobüsü geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi.



Çevredeki binaların camlarının bile kırıldığı patlamada, servis otobüsünde 8 kişi yaralandı.



Bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR



Yaralılardan durumu ağır olan şahsın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 yaralı özel bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, patlamada yaralanan diğer 4 yaralının ise Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Öte yandan, sabah saatlerinde meydana gelen patlama sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı, patlamanın şiddeti ile bazı evlerin camları kırıldı. Olayla ilgili şüpheli bir aracın da arandığı iddia edildi.