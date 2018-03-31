Trafik magandası 1 yaşındaki yaralı bebeği bırakıp kaçtı

Trafik kazalarına karışan sürücülerin, yaralı ve ölüleri bırakıp kaçması görenleri dehşete düşürüyor. Kahramanmaraş Kayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında içinde yaralı 1 yaşında bir bebek ile birlikte 3 kişiyi bırakarak kaçan vicdansız sürücüye lanet yağıyor...

Tüyleri diken diken eden trafik magandasının neden olduğu feci kaza, saat 21.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri karayolu ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Sümbüllü Bulvarı'na dönen ehliyetsiz sürücü Nedim Çetinkaya (57) yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobile, Kayseri istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil çarptı.

ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Çetinkaya'nın kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, parçalardan bir o sırada ana yola çıkmak için bulvarda bekleyen Ashabil Demirbanka (50) yönetimindeki 46 FU 846 plakalı otomobile isabet etti.

İkiye bölünen otomobilin sağ arka tekerleği de yerinden koparak kaza yerinden 50 metre ileriye fırladı.

Kazada Nedim Çetinkaya ile araçta bulunan28) ve(1) yaralanırken,plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkiye bölünen otomobildeki bir bayrak da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Edinilen ilk bilgilere göre, kazada Nedim Çetinkaya. ile araçta bulunan Nilhan Güler (28) ve Pelinsu Yılmaz (1) yaralanırken, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İkiye bölünen otomobildeki bir bayrak da polisler tarafından muhafaza altına alındı.

Kaçan maganda sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.