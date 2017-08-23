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 1 Kadın 3 Kıta

 Genç Akademisyen Dünya ve Türk basınında özgür bir Türk kadını profilini göstermeye devam ediyor

 1 Kadın 3 Kıta

 Genç Akademisyen Dünya ve Türk basınında özgür bir Türk kadını profilini göstermeye devam ediyor

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:40
 1 Kadın 3 Kıta

 1 Kadın 3 Kıta

   Genç Akademisyen Dünya ve Türk basınında özgür bir Türk kadını profilini göstermeye devam ediyor.İstanbul Gedik Üniversitesi’nin başarılı kadın akademisyenlerinden Asil ÖZBAY, kadınların yapabileceklerinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu tüm dünyaya göstermek amacıyla tek başına binlerce kilometre sürerek Moğolistan’a ulaşmayı başardı. 

   Geçen yıl başarılı bir şekilde tamamladığı yolculuğunda; Dünyanın en zorlu 10 yolu arasında gösterilen Fas’taki Tzi n’Tichka dağ geçidini tek başına motosikleti ile geçmeyi başarmıştı. Sahara çölüne kadar uzanan yolculuğu sonrasında rotasını Moğolistan’a çeviren Asil Özbay İstanbul’dan başlayıp Karadeniz rotası boyunca Gürcistan, Rusya’dan geçerek yolculuğunu tamamladı. 

   İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi’nin desteği ile yola çıkan genç akademisyen yolculuğu boyunca geçtiği ülkelerde basınında yoğun ilgisini çekerek binlerce insan için ilham kaynağı oldu. Asil Özbay Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, Fas, Gürcistan ve Rusya olmak üzere 3 farklı kıtada km’lerce yol yaparak Türk ve Dünya basınında özgür Türk kadını profilini göstermeyi başardı.

Anahtar Kelimeler:
Asil ÖZBAY1 Kadın 3 Kıta
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