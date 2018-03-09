Antalya DOB'da 'Dört Mevsim İki Bale'

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden (DOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, müziği Antonio Vivaldi'ye ait "Dört Mevsim"in libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından yapıldı.

Vivaldi'nin en ünlü eseri olmasının yanı sıra Barok müzik ve klasik müzik repertuvarının en bilinen örneklerinden "Dört Mevsim"i seslendirecek Antalya DOB orkestrasını Hakan Kalkan yönetecek.

İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört bölümden oluşan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Fuat Gök'e ait. Med-Cezir

Müziği A.Corelli, J.S.Bach ve J.Pachelbel'e ait olan ve düzenlemesini Yeliz Efe'nin yaptığı "Med-Cezir" balesinin libretto ve koreografisi Tolga Burçak ve Meray Kartal tarafından yapıldı. Günlük hayatın getirdiği zorluklar ve kadın erkek ilişkisinin insana yüklediği sorumluluklardan doğan çılgınlıkların sonucu hissedilenlerin anlatıldığı eserde, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Fuat Gök tarafından yapıldı.

Bale gösterisi, 13 Mart'ta 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Muhabir: Levent Kişi