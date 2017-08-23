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İstanbul'a 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı turist geldi

İstanbul'u ocak-temmuz ayları arasında 5 milyon 704 bin 702 yabancı turist ziyaret etti. Kenti en çok Almanya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelen turistler ziyaret etti.

İstanbul'a 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı turist geldi

İstanbul'u ocak-temmuz ayları arasında 5 milyon 704 bin 702 yabancı turist ziyaret etti. Kenti en çok Almanya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelen turistler ziyaret etti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:04
İstanbul'a 7 ayda yaklaşık 6 milyon yabancı turist geldi

ANKARA (AA) - İstanbul'u ocak-temmuz ayları arasında 5 milyon 704 bin 702 yabancı turist ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı ve daha pek çok tarihi yapıyla Türkiye'nin ve dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer alan İstanbul'a bu yıl temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 artışla 1 milyon 319 bin 549 kişiye ulaştı.

Yılın ilk 7 ayında ise İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi. İstanbul, ocak-temmuz ayları arasında 5 milyon 704 bin 702 yabancı ziyaretçi ağırladı.

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise 538 bin 945 kişi ile Almanya birinci sırada yer alırken, 427 bin 18 kişiyle İran ve 294 bin 401 kişiyle Suudi Arabistan takip eden diğer ülkeler oldu.

Muhabir: Enes Duran

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKÜLTÜR Ve Turizm BakanlığıTürkiye
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