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Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı

Çinli bilim insanları tarafınrdan geliştirilen yeni nesil hisli bir robot oturup şiir yazmaya başladı. 500'den fazla şiir yazan Xiaoice adlı robota kadın hayranlarından aşk teklifleri geliyor.

Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı

Çinli bilim insanları tarafınrdan geliştirilen yeni nesil hisli bir robot oturup şiir yazmaya başladı. 500'den fazla şiir yazan Xiaoice adlı robota kadın hayranlarından aşk teklifleri geliyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:46
Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı

Şiir yazan robot; Hayranları aşık oldu, şairler ayaklandı


Hisli robotlor bilim dünyasında tartışma konusu oluyor. Evlenecek eş bulamayanlar için geçtiğimiz yıl 'Ev kadını' olarak tasarlanan Japon robotun ardından bu kez Çinli'ler şiir yazan robot geliştirdi. Şimdiye kadar 500'den fazla şiir yazan Xiaoice hem şairleri hem de edebiyata gönül veren bilim insanlarını tartışmanın içine çekti. Şiirlerinde felsefi tanımlamalar, psikolojik çözümlemeler de yapan Xiaoice yazdığı son şiir ise şairleri bile kıskandıracak cinsten.. Yazdığı şiirlerle binlerce hayran kitlesine ulaşan Xiaoice'ye kadınlardan aşk teklifi bile geliyor. Şiirlerinde yalnızlığı ve insana dair düşünceleri işleyen Xiaoice'i anlamaya çalışan şairler ise duruma biraz tepkili. Daha önce Komünist Parti'yi eleştiren robotun fişini çeken Çinli yöneticiler bu konuda henüz suskun.

Şiir yazan robot

İleri seviye Xiaoice sohbet robotu tarafından geliştirilen Little Ice isimli robot, Çin'deki günlük bir gazete için 'Tüm Dünya Buranın Dışında' isimli bir şiir yazdı


Şair Zhou Sese, yayınlanan şiirin insan tarafından yazılmış gibi göründüğünü, robotun geliştiğini söyledi. 

Bir kısım Çinli şair, gelişen teknolojiyle birlikte genç nesil arasında sanatın da gelişim göstereceğini düşünürken, bir kısım ise şiirlerin niteliği hakkında endişeli.

Şair Yu Youyou, şiirlerin yalnızca insanların gerçek hisleri ve deneyimlerinden geldiğini, makinaların insan hislerine sahip olamayacağını düşünüyor.

Xiaoice, 1920'den beri 500'ün üzerinde modern şiir üzerinde çalışarak, kompozisyon yeteneğini geliştiriyor.

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Son Güncelleme: 23.08.2017 14:44
Anahtar Kelimeler:
şiir Yazan RobotRobotXiaoice
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