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Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018 başlıyor

22-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da izleyicilerle buluşuyor... Her koşulda umut, herkes birer kahraman ve çözümler her yerde!

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018 başlıyor

22-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da izleyicilerle buluşuyor... Her koşulda umut, herkes birer kahraman ve çözümler her yerde!

19 Kasım 2018 Pazartesi 02:30
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018 başlıyor

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018 başlıyor


22-25 Kasım tarihlerinde 11. yaşını kutlayacak olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerle bir kez daha izleyicileriyle buluşuyor.

Artan kuraklık, sel, orman yangını, çatışma, eşitsizlik, gıda fiyatı, vb. haberlerin yanında yer bulamayan tüm bu hikayeler kulağımıza fısıldıyor: İhtiyacımız olan tüm çözümler halihazırda mevcut, ölçeklenebilir ve herkes tarafından uygulanabilir...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Ocak 2016 yılında açıklanan 17 Küresel Hedefin ve bu hedeflerin birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedeflerle etiketlenen filmler 22-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi ve Salt Beyoğlu'nda gösterilecek.

Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD; Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye'den ilham verici hikayeler içeren belgeseller ihtiyacımız olan kahramanların kim olduğunu gözler önüne seriyor: Değişim yaratmak isteyen herkes!

SYFF2018 seçkisinde yer alan 27 kısa ve uzun metrajlı belgesel sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor. 

Festivalde filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar yer alacak.

Festivali şehrinde gerçekleştirmek isteyen sivil toplum kuruluşları ve aktivistler 15 Ocak-15 Haziran 2019 tarihleri arasında SYFF2018 seçkisiyle Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni organize edebilecek.

SYFF2018 Seçkisi

%2.5 Osa Yarımadası / 2.5% The Osa Peninsula (48', ABD, Kosta Rika, 2015, Yönetmen: Eytan Elterman, Marco Bollinger)

Açık Pencere / The Open Window (56', Danimarka, 2018, Yönetmen: Daniel Oxenhandler, William Sloan, Alfred Birkegaard)

Aday Ada / Ada for Mayor (88', İspanya, 2016, Yönetmen: Pau Faus)

Bedava Öğle Yemeği Cemiyeti / Free Lunch Society (92', Almanya, Avusturya, 2017, Yönetmen: Christian Tod)

Büyükbabamın Bahçesi / Le Potager de mon Grand-Pere (76', Fransa, 2016, Yönetmen: Martin Esposito)

Etiyopya Yükseliyor / Ethiopia Rising (61', Birleşik Krallık, Etiyopya, 2015,Yönetmen: Mark Dodd)

Gerçek Değer / Real Value (70', ABD, 2013, Yönetmen: Jesse Borkowski)

Gıda Koop / Food Coop (97', Fransa, 2016, Yönetmen: Tom Boothe)

Kapalı Döngü / Closing the Loop (93', Birleşik Krallık, 2018, Yönetmen: Graham Sheldon)

Kongo Mahkemesi / The Congo Tribunal (100', Almanya, İsviçre, 2017, Yönetmen: Milo Rau)

Naila ve İntifada / Naila and the Uprising (76', ABD, Filistin, 2017 Yönetmen: Julia Bacha)

Süt Sistemi / Das System Milch (91', Almanya, İtalya, 2017, Yönetmen: Andreas Pichler)

Vamizi: Mercan Beşiği / Vamizi: Cradle of Coral (52', İsveç, 2016, Yönetmen: Mattias Klum)

Yörüngeyi Değiştirenler / Bending the Arc (102', ABD, 2017, Yönetmen: Kief Davidson, PedroKos)

Adaptasyon: Bangladeş'te Deniz Yükselirken / Adaptation Bangladesh Sea Level Rise (12', Bangladeş, ABD, 2017, Yönetmen: Justin DeShields)

Adil Ticaret: İlk Adım / Fair Trade: The First Step (13', ABD, Sri Lanka, 2016, Yönetmen: Alex Lowther, Mike Malagon, Campbell Brewer)

Angaza / Angaza (5', Kenya, Ruanda, 2017, Yönetmen: Gabriel Diamond, Matthew Beighley)

Arif Olan Anlar / A Word to the Wise (27', İspanya, Solomon Adaları, Portekiz, 2017, Yönetmen: Jordi Esgleas Marroi)

Burkina Faso Bereketi / Burkinabe Bounty (36', ABD, Burkina Faso, İtalya, Bulgaristan, 2018, Yönetmen: Iara Lee)

Çatışma İklimi / A Climate for Conflict (15', Somali, 2017, Yönetmen: Nichole Sobecki, Laura Heaton)

EcoPeace Orta Doğu / EcoPeace Middle East (5', Filistin, İsrail, Ürdün, 2016, Yönetmen: Gabriel Diamond)

Değişim Tutkusu / A Passion for Change (13', Hollanda, 2017, Yönetmen: Gabriel M. Bauer)

Kornea İkilisi / Cornea Duo (15', Türkiye, 2013, Yönetmen: Eylem Şen, Sait Eğrilmez)

Senato'ya Mektup / A Letter to Congress (3', ABD , 2017, Yönetmen: Chris Newman)

Suyun Koruyucusu Avanyu / Avanyu: Protection the Rio Grande (9', ABD, 2017, Yönetmen: Dana Romanoff, Amy Marquis)

Sürdürülebilir Yaşam / Sustainable Living (4', ABD, 2018, Yönetmen: Sacha Riviere)

Yedikule Bostanları / Yedikule Gardens (7', Türkiye , 2018 Yönetmen: Volkan Işıl)

Anahtar Kelimeler:
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
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