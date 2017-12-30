Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Flaş Haber
Asgari ücret belli oldu
Kapat
Avrupa'da haftanın MVP'si Doncic
Avrupa'da haftanın MVP'si Doncic
CSKA, Avrupa'da ilk yarıyı lider tamamladı
CSKA, Avrupa'da ilk yarıyı lider...
Burak Yılmaz tek başına takıma bedel
Burak Yılmaz tek başına takıma...
Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı
Anadolu Efes 69-58 Brose Baskets Bamber
Anadolu Efes 69-58 Brose Baskets...

Altunyaldız: Elektrikli otomobilde Türkiye küresel bir aktör olabilir

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Altunyaldız, "Elektrikli otomobil üretiminde, özgün bir tasarımla, düşük maliyetle ve elektrik depolama teknolojisindeki gelişmelerin takibiyle yarışa başlayan Türkiye, rahatlıkla küresel bir başat aktör olabilir." dedi.

Altunyaldız: Elektrikli otomobilde Türkiye küresel bir aktör olabilir

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Altunyaldız, "Elektrikli otomobil üretiminde, özgün bir tasarımla, düşük maliyetle ve elektrik depolama teknolojisindeki gelişmelerin takibiyle yarışa başlayan Türkiye, rahatlıkla küresel bir başat aktör olabilir." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:49
Altunyaldız: Elektrikli otomobilde Türkiye küresel bir aktör olabilir

TBMM (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Elektrikli otomobil üretiminde, özgün bir tasarımla, düşük maliyetle ve elektrik depolama teknolojisindeki gelişmelerin takibiyle yarışa başlayan ve bugüne kadarki tecrübesini kullanan bir Türkiye, rahatlıkla bu yeni aşamada elektrikli araç üretiminde küresel bir başat aktör olabilir. " dedi.

Altunyaldız, yerli otomobil ile ilgili çalışmaların ve şirket kurma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki tecrübesi ve birikimi, küresel tedarik zincirine entegrasyonu ve dünya ihracatındaki yerinin önemli olduğunu ifade eden Altunyaldız, bu deneyimlerin çalışmaların olumlu sonuçlanmasında doğrudan etkili olacağını dile getirdi.

Otomotiv sektöründe Türkiye'nin Ar-Ge, tasarım, kalite, teknoloji ve yerli üretim altyapısıyla yerli marka otomobil üretimine hazır olduğuna işaret eden Altunyaldız, "Türkiye uzun yıllardır kendi yerli otomobil markasını bu tecrübe üzerine inşa etmek istiyor ve artık bugün ortaya konulan irade ile bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Özel sektör ve kamu bu işe stratejik bir bakış açısıyla bakıyor ve tam bir iradeye sahip." diye konuştu.

2019'da prototipi, 2021'de otomobillerin trafiğe çıkması hedefleniyor

Yerli otomobili üretecek 5'li konsorsiyumun, otomotiv endüstrisinin bugünkü gelişmelerini ve gelecek perspektifini kapsayacak şekilde hem iç pazarı hem de küresel pazarı hedefleyen teknoloji, tasarım, üretim ve pazarlama altyapısı çalışmalarına hızlı şekilde başlaması gerektiğini anlatan Altunyaldız, 2019'da ilk otomobil prototipinin üretilmesinin, 2021'de ise otomobillerin trafiğe çıkmasının hedeflendiğini hatırlattı.

Dünyada otomotiv sektörünün önemli bir teknoloji değişimin kavşağında olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, bu nedenle Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin elektrikli olmasının doğru olacağını ifade etti.

Altunyaldız, şu an dünya sokaklarında dolaşan 1 milyar arabanın 2 milyonun elektrikli olduğunu, 2025'te üretilen her arabadan yüzde 10'unun, 2040'ta ise yüzde 35-40'ının elektrikli olmasının öngörüldüğünü aktardı.

"Türkiye olarak önemli bir atılım yapacağız"

Gelişmelere bakıldığında bu oranın yüzde 50'lere varabileceğini dile getiren Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Dünya markaları 2025'ten sonra yapacağı her modelin elektrikli versiyonunu da piyasaya sürmeyi hedefliyor. 5 yıl sonra, piyasaya 120 civarında elektrikli araç modelinin çıkacağı öngörülüyor. Otomobil sektörü önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinde. Büyüyen, gelişen ve yeni modellere potansiyel vadeden bir fırsat penceresi var. İşte bu teknoloji ve tüketim kalıplarındaki değişim ve dönüşüm kavşakta, Türkiye olarak önemli bir atılım yapacağız. Otomotiv sektöründeki bu değişim sürecinde yarışa katılmayı bu sefer kaçırmayacağız. Bu yarışta Türkiye, rahatlıkla ortaya koyduğu irade ve organizasyon yapısı ve otomotivdeki altyapısıyla ana aktörlerden biri olacaktır.

"Türkiye'nin yerli otomobil markasıyla dünyaya açılmaması için bir sebep yok"

Devletin iradesi var, finansman var, teknolojiyi yakalayacak yetenek ve yapı var, otomobil üretme ve pazarlama tecrübesi var. Artık Türkiye'nin yerli otomobil markasıyla dünyaya açılmaması için bir sebep yok. Elektrikli otomobil üretiminde, özgün bir tasarımla, düşük maliyetle ve elektrik depolama teknolojisindeki gelişmelerin takibiyle yarışa başlayan ve bugüne kadarki tecrübesini kullanan bir Türkiye, rahatlıkla bu yeni aşamada elektrikli araç üretiminde küresel bir başat aktör olabilir."

Muhabir: Yıldız Aktaş

Son Güncelleme: 30.12.2017 11:16
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: CHP'yi milletin yanında durmaya çağırıyorum
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: CHP'yi milletin yanında durmaya çağırıyorum
Yılmaz: Türkiye olarak İran ve bölgede sorun istemiyoruz
Yılmaz: Türkiye olarak İran ve bölgede sorun istemiyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan'dan KHK açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan'dan KHK açıklaması
Karamollaoğlu: Yeni yıl, bizim için seçime hazırlık yılı olacak
Karamollaoğlu: Yeni yıl, bizim için seçime hazırlık yılı olacak
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınıyor
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınıyor
CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür
CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: Bu tahliyeyi önleme operasyonudur
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: Bu tahliyeyi önleme operasyonudur
Ağbaba: İşçiler arasında vicdansızca bir ayrım yapılmıştır
Ağbaba: İşçiler arasında vicdansızca bir ayrım yapılmıştır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim